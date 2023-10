"Me divierto haciendo películas, gano dinero y a la gente, no a los críticos, les encantan"

El productor de cine Miguel Asensio (Avilés, 1967) ha pasado unos días en su pueblo. Ahora, cuando esta entrevista se publica, ha vuelto a América. Reside en Santiago de Chile y allí ha producido superéxitos como "SOS mamis: La película" (2022) o "SOS mamis: Mosquita muerta" (2023), ambas en Amazon Prime, pero también películas de terror como "Toc, toc" (2015), con Keanu Reeves y Ana de Armas. Conversa con LA NUEVA ESPAÑA en la terraza de un bar, en Las Meanas, con una caña delante y muchas historias que desarrollar.

–¿Lo de ser productor fue una cosa que tenía pensado de siempre?

–No, mire. Hice primero Biología, aquí, en Oviedo. Vi que no era lo mío. En el primer año de facultad de Oviedo le saqué dinero a la Universidad para hacer un corto: ya vi que la cosa científica no iba bien. Sin terminar, me fui a estudiar Audiovisuales a Zamora. Estuve allí dos años y después acabé en La Coruña, en la Escuela de Cine de La Coruña. Yo quería dirigir, pero me di cuenta muy pronto de que no tenía talento...

–¿Y se metió a productor?

–En realidad, en la época de los cortos: producía y dirigía.

–Pero le molaba más la producción.

–Me molaba más, sí, y aparte: cuando te das cuenta de que no tienes talento, no tienes talento. Hay que ser consciente. Eligio Rodríguez Montero, un guionista que estuvo en la lista de candidatas al Oscar por "Buñuel y el laberinto de las tortugas", el que hizo "Gran Reserva" o "Gran Hotel", y yo hicimos el proyecto de fin de carrera juntos: yo dirigía y él producía. Fue un desastre de proporciones...: él produciendo, que no tenía ni idea; yo dirigiendo, que me pasaba lo mismo. Ahí nos encaminamos cada uno a lo nuestro.

–O sea, que sí, que nació para la producción.

–Antes de acabar en la Escuela de Cine, me encargaron la producción de ocho cortos los del centro: habían conseguido dinero del Ayuntamiento de La Coruña. Fueron ocho cortos que fueron bien famosos. Y ahí empecé con esto.

–¿Cuándo marcha para América?

–Desde que salí de la Escuela no he parado de trabajar. Estuve haciendo publicidad, documentales por el mundo: anduve por Mauritania, en Perú. Allí, en Perú, conocí a Francisco Lombardi, el de "La ciudad y los perros". Hice una coproducción con él: "Ojos que no ven", que presentamos en San Sebastián, creo recordar. Luego hicimos "Mañana te cuento", que nos fue superbién. Después, me volví, pero ya me había picado el bichito de América porque había mucha más libertad para hacer cosas. Aquí, en España, está todo superestructurado: tienes un proyecto, lo presentas al Ministerio, te vas a Tele 5 o Antena 3 y ya... Allí tenías mucha más libertad para moverte, para financiar, de crear, de hacer, de distribuir las películas que tuvieras entre manos.

–¿Y cuándo se queda definitivamente?

–Hubo un encuentro con productores en Buenos Aires y allí conocí al que luego sería mi socio durante muchos años –Nicolás López–. Vi que el tipo tenía talento , o me pareció. Regresé a España, hablé con Santiago Segura, se metió en la producción, conseguimos dinero en Chile, más otra parte que llegó de España, y rodamos "Promedio rojo". Y me quedé en Santiago.

–O sea, que dejó Avilés...

–Con diecisiete, desde que me metí en la Universidad, pero siempre volvía a Avilés, nunca perdí el contacto con esto. Y, ahora, que estoy en Chile, vengo dos o tres veces al año. Tengo los mismos amigos de siempre aquí: todo igual. Juego al baloncesto con el equipo de Llaranes.

–Muy pronto se inclina por las películas muy comerciales.

–Claro, había que vivir de esto.

–No ha optado por los éxitos de crítica.

–No, porque cuando hice "Ojos que no ven", la de Lombardi, no vi dinero por ningún lado. Fantástico ganar Venecia, fantástico ganar San Sebastián, pero ¿dónde está el dinero? Me parece todo fantástico, pero ¿de qué vivo yo?

–Las películas que hizo con Nicolás López le han dado mucho dinero.

–Mucho. Nos fue muy bien.

–Pero ninguna tuvo una crítica buena.

–Me divierto haciendo películas, gano dinero y a la gente, no a los críticos, les encantan. Yo estoy feliz. ¿Para quién haces las películas? ¿Para un jurado de un festival o para que la vea la gente? Santiago Segura me dice: "Mira, es que me critican no sé qué; fíjate lo que ponen en esta entrevista". ¿Qué más te da? Si le preguntas a mi hija cuáles son las películas que prefiere te dice estas que hace Segura: "A todo tren", "Padre no hay más que uno".

–O sea, que nunca quiso ser Coppola.

–No, qué va. Lo mismo ha sido el cine comercial. Después de "Promedio rojo" hice otra película en Chile: "Santos", me fue como el culo. Con Javier Gutiérrez, Elsa Pataky, Leonardo Sbaraglia, Willy Toledo. Con Disney, con Tele 5. Nos fue como el culo.

–¿Qué debe tener un proyecto para que se lance a por él?

–Una cosa fundamental: que me divierta hacerla. Ahora yo estoy dedicado sólo al desarrollo. A los rodajes voy un rato, miro y tal, pero no me quedo porque me aburro. Sí miro, sin embargo, todo lo que van haciendo cada día. Y doy órdenes. Como montamos online, me suben lo que han rodado en el día, el editor lo monta y entonces yo veo las secuencias. Me meto en todo.

–Explíqueme.

–Tenemos un equipo de guionistas: Álex Moreno, que es de Avilés, una brasileña que se llama Mirella Granucci y con chileno que se llama Anibal Herrera. Estos son fijos. Lo que hago es proponer una idea y ellos la desarrollan.