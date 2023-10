Escrich: "La cofradía es capaz de cubrir los déficits del sistema nacional de salud"

"La Cofradía del Colesterol, con su labor, ha tenido la capacidad, de cubrir los déficits del sistema nacional de salud, están enseñando a los niños a comer bien, están valorando el deporte...". Esa frase es de Eduard Escrich, oncólogo y profesor de Medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona y también uno de los condecorados con el galardón "HDL Colesterol Bueno", que entrega la cofradía homónima. Realizó ese apunte nada más estampar su firma en uno de los monolitos del paseo de la Ría, también conocido como "paseo del colesterol", donde cada año por estas fechas los premiados dejan huella de su paso por la ciudad.

El facultativo catalán entiende que el cuidado de la salud es algo prioritario en esta sociedad y para ejemplificarlo citó a Grande Covián que decía aquello de "hay que comer felicidad": "Pero ahora también es necesario comer salud", precisó. Escrich habló, además, de la importancia de las relaciones interpersonales como hábito saludable. A su juicio, existen varios factores que están detrás de un modo de vida saludable. "Los dos principales son la alimentación y la actividad física pero también hay muchas otras situaciones que están en tus manos, como son las relaciones interpersonales, una persona esté bien consigo mismo y con su entorno ya sale en la nueva pirámide de la dieta mediterránea, como el buen manejo del estrés, el buen uso de las nuevas tecnologías".

El atleta Emilio Martín Romero también dejó su rúbrica en el "paseo del colesterol" y reforzó el planteamiento del oncólogo y manifestó también que las relaciones interpersonales "son fundamentales y quizá no le damos bastante importancia". "Creo que tener buenas relaciones es básico; nos hace sentir más felices y tener una buena salud". Martín Romero, que ha participado en varias pruebas deportivas en Avilés como los campeonatos de España y del Mundo de duatlón, dijo sentirse como en su "segunda casa" en la villa del Adelantado. "Tras dar una vuelta por los monolitos y ver que mi nombre está junto al de tantas personalidades, es un honor", apuntó el atleta que recibió la misma distinción que el oncólogo y profesor universitario, el galardón "HDL Colesterol bueno", entregado en la tarde-noche del sábado.

Martín Romero no dudó en defender que la divulgación de la práctica deportiva y de los hábitos saludables "es básica". Lo expresó no solo como atleta y tres veces campeón del Mundo de duatlón sino también como licenciado en ciencias del deporte. Por ello, insistió en que la transmisión de valores deportivos y saludables hacia los más pequeños es clave. "Sé que es una utopía pero tenemos que conseguir que la sociedad sea cien por ciento activa, independientemente de tener campeones, sino porque eso requiere una asociación con el deporte y tener hábitos de vida saludables".

Escrich se refirió asimismo de alimentación y de alto coste que lleva consigo mantener una alimentación sana, lo dijo después de manifestar que la carestía del aceite es similar al del resto de alimentos. "Tener una vida saludable requiere poder adquisitivo y eso no debería ser así pero vuelvo a insistir que no es solo con el aceite de oliva, es con todo", aclaró el facultativo, que defendió además que "todo el mundo debería tener derecho a tener unos alimentos correctos para mantener su cuerpo, un aspecto preventivo y conservador de la salud y no favorecedor de la enfermedad".

Con las firmas de Escrich y Martín Romero en los monolitos del paseo de la Ría, la Cofradía del Colesterol puso fin a sus premios anuales. Además de ellos, el colectivo avilesino distinguió a Abelardo González, presidente de la Agrupación "Sabugo ¡Tente Firme!" con el premio "Mandil" además de reconocer la trayectoria empresarial de la centenaria Quesos La Peral y dar el premio "Toda una vida" a los hermanos José Armando y Juan Carlos Suárez Solís, cirujano y dentista, respectivamente. El premio "Avante" fue para Javier Fernández Font.