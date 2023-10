July: "Quise hacerme famoso con la música y acabé en la gastronomía"

Joaquín Martínez Vega es el nombre que se oculta detrás de July, @julyaviles en Instagram. Un apodo que nació en el instituto y que ha acabado siendo reconocido más allá de las aulas. Con algo más de 40.000 seguidores en redes sociales, este avilesino de 37 años pegó el pelotazo en la red hace dos meses con sus videos sobre hamburguesas, sushi, cachopos o pizzas. De fotógrafo de bodas a influencer en ciernes, un término que no le encanta pero con el que está aprendiendo a convivir, este nuevo foodie que acaba de sacar tema Amor vintage con su grupo Celoso real. Música, redes y comida, mucha comida forman parte de su día a día, que según cuenta "es volátil e incierto". Lo que está claro es que parece que July se está comiendo las redes a punta de likes.

-Le conocen como July y en redes no hay ni rastro de su nombre real.

-Empezó en el instituto. Lo típico que te ponen un mote sin ninguna razón hasta que la bola se va haciendo más grande y acabó siendo mi nombre artístico.

-Está en los teléfonos de miles de personas ¿cómo acabó metido en las redes?

Llevo haciendo vídeos desde los 18 años porque siempre me molaron mucho las cámaras y grabar, pero nunca tuvieron muchas visitas, no más de 100 o 200. Hasta hace dos meses en los que no me preguntes por qué, todo explotó y noté que de un día para otro empezó a subir hasta hoy.

-¿Es de los que presume de vivir de internet?

-No me dedico a las redes por entero, soy fotógrafo de bodas y esto me llegó ahora de golpe. Hasta hace nada yo iba a los sitios y subía mis vídeos, es ahora cuando me están empezando a llamar. Aún estoy asimilando la fama y aprendiendo a llevarlo.

-Insiste en lo rápido que ha pasado todo…

-Es que aún no me lo creo. Me paran mucho por la calle, cuando voy a comer a algún sitio me dicen ‘eh, eres el de los vídeos, a ver qué nota nos das’. De hecho, empecé con una agencia de representación que es la que me gestiona las colaboraciones hace dos semanas.

-Siempre sale acompañado en sus vídeos. Sus amigos deben estar encantados.

-Si voy a grabar solo no sé hacerlo. Tiene que venir siempre un amigo porque si no no sale natural. No hay guion ni nada premeditado y si me llaman para hacer alguna colaboración siempre les digo que vamos dos personas porque si no, no va a tener tanta gracia.

-Hamburguesas, sushi, pizzas… ¿Por qué le dio por explotar la vía gastronómica?

-Salió solo. Llevo años subiendo contenido de todo tipo, pero la comida empezó a funcionar y por eso tiré por ahí. Ya sabes cómo es el algoritmo de las redes y si subo otro tipo de vídeos no tienen la misma repercusión.

-Se mueve mucho, lo mismo desayuna en Gijón y luego cena en Oviedo ¿Dónde se come mejor?

-No puedo quedarme con un solo sitio, pero si tengo que elegir dónde comer la mejor hamburguesa por ejemplo me quedo con Les Aceñes, un restaurante de Avilés. Es poco conocido, pero para mí tiene las mejores hamburguesas. Además, es la comida que más visitas tienen.

-Debe estar bien eso de comer sin mirar la cuenta.

-Ahora muchos locales quieren que vaya a comer o a cenar porque luego lo notan en las ventas. El otro día el encargado de un restaurante de Oviedo me dijo que desde que fui vendió más hamburguesas en dos días de lo que vende en un mes.

-¿Y qué debe tener el restaurante para que usted acepte ir?

-Yo voy a cualquiera, pero siempre aviso de que voy a ser sincero. Iré si me gusta lo que ofrecen y si una vez ahí no me convence, pues lo digo también en el vídeo porque se va a notar.

-Entre Tik tok, Instagram y YouTube tiene algo más de 40.000 seguidores ¿Qué desatacaría de su comunidad virtual?

-Me llegan muchos mensajes recomendándome sitios para ir a comer, a cenar... pero lo que más me llama la atención es que me sigue gente muy variopinta, desde niños de 13 años hasta personas mayores, depende también desde dónde me sigan. En YouTube es un público más adulto y en Tik Tok tiran más los chavales.

-Le paran por la calle, tiene representante y miles de seguidores. Es todo un influencer.

-No sé qué decirte. No odio el término, pero tampoco me encanta. Hago lo que me gusta si no no podría hacer un vídeo al día. Empecé con 18 y tengo 37 años así que imagina si no te gusta. Como lo hago de manera natural no pienso en las visitas, lo hago sin más.

-¿Cómo es un día en su vida?

-Casi siempre voy a comer fuera, intento tener un repositorio de vídeos para no ir al día, pero soy un desastre por lo que ese método raramente funciona, luego empiezo a grabar y va surgiendo solo.

-No solo se dedica a lo gastronómico también tiene un grupo de música

-Celoso Real es un grupo con el que empecé hace dos años. Lo llevo junto a mi colega Luca y con la ayuda del grupo Bombay que nos ayuda con la música y la producción. Ensayamos en la Factoría Cultural y vamos poco a poco porque la música es muy difícil. Quise hacerme famoso con la música y no sé en qué momento se torció todo y acabé en la gastronomía.

-¿Cuáles son sus próximos proyectos?

En la música vamos a empezar a ensayar un repertorio para poder salir a tocar y en redes intentaré seguir creciendo. No sé cómo va a acabar porque es muy volátil e incierto, pero de momento todo va muy bien.