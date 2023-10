Del Pozo, el nuevo "policía amigo"

Fernando del Pozo ya es el nuevo delegado de Participación Ciudadana de la Policía Nacional de Avilés. Sustituye a Alberto Vior, que esta semana comienza su nueva labor en la embajada española en Arabia Saudí, donde permanecerá dos años. "Creo que se ha conseguido el acercamiento de la Policía para establecer un canal de comunicación bidireccional con colegios, institutos y también con las diferentes asociaciones de la ciudad", afirma Vior, con seis años al frente de Participación Ciudadana. Se va con una espinita clavada: "No poder haber llegado lo suficiente a los padres, que se han involucrar más a la hora de conocer los riesgos a los que se exponen sus hijos con las nuevas tecnologías, la pornografía o las drogas". Del Pozo entiende que su labor supondrá una línea continuista a la desarrollada por Vior.

Representará, además, un notable cambio de su anterior labor –hasta la fecha era jefe de la oficina de denuncias en la comisaría de la calle Río San Martín–. "Estamos para ayudar, siempre tendremos la puerta abierta ante cualquier problema", señala del Pozo, que considera que dos de los pilares de su nueva labor son "la empatía y el compromiso" para estrechar lazos con el tejido asociativo y ayudar a solucionar los problemas de convivencia, también en los centros educativos.

"Nuestra labor es mediar, buscar la tranquilidad y evitar problemas", añadió del Pozo, que como puntualizó Vior, el área de Participación Ciudadana "no es solo de una persona" aunque sí el delegado es la "cara visible".

La colaboración ciudadana es vital para afrontar su labor. "Para mí [ser delegado de Participación Ciudadana] supone un reto personal, es algo nuevo, pero todo está en superarse, en autoobligarse, eso sí, reconociendo las limitaciones de cada uno", señala el nuevo responsable del área que, como es lógico, le dará "un toque personal" a la labor desempeñada desde 2017 por Alberto Vior, sin dejar de lado su compromiso. De ahí que insista en que la "continuidad" en la atención a los diferentes colectivos y centros educativos "siga siendo una prioridad". Las últimas semanas, Del Pozo ha acompañado a Vior en no pocos actos, reuniones y charlas. Ahora, afirma, ya está al mando de Participación Ciudadana. "La transición ha sido grata", subraya.

Vior deja el puesto para reforzar la seguridad en la Embajada de España en Arabia Saudí. No duda en afirmar que "echará de menos" su etapa en Avilés durante el último lustro. "Me he sentido apreciado en todo momento y gracias a nuestra labor hemos ayudado a solucionar muchos problemas. Me preocupa el uso de las nuevas tecnologías, de las tablets y vídeos en Primaria, también el problema del ciberacoso y las drogas en Secundaria, además de la prevención violencia de género. Una de las cosas que me ha ayudado en Secundaria es hablar a los alumnos en su idioma para así ser más cercano, que la Policía les sea más próxima y todo ello ayude a resolver los posibles problemas", reflexionó quien ya encara su nuevo destino en Arabia Saudí.

Vior no duda un ápice en la labor que prestará su sucesor, del que confirma su disposición y compromiso y su capacidad para seguir estrechando vínculos con la ciudadanía y generar una confianza tal como la que él ha tejido en el último lustro, llegando incluso a que un colegio, el Marcelo Gago, bautizara un aula con su nombre. "Fue un regalo impresionante: que reconozcan el trabajo de uno", dice.

Fernando del Pozo retomará las visitas de los "peques" a la Comisaría de la Policía Nacional, las charlas sobre usos saludables de las nuevas tecnologías, contra el ciberacoso , e incentivará la comunicación paternofilial, la del alumno con los profesores y establecerá una línea directa con colectivos y centros educativos de toda clase y condición para intentar resolver los problemas que surjan en Avilés.