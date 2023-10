Uno de los mayores disgustos que existen cuando viajamos es encontrarnos nuestra maleta rota a la llegada a nuestro destino después de un viaje en avión . Le sucedió a un avilesino que el pasado viernes realizó el viaje de Málaga a Asturias. "Esto no puede ser así", clama este usuario, en un bucle de burocracia para reclamar tanto ante la aerolínea.

Cuando uno se encuentra en esta situación, aconsejan los expertos, lo primero que debe hacerse es mantener la calma y recordar que existe el derecho a recibir una indemnización en caso de que el equipaje se extravíe, se retrase o esté dañado.

"Nada más llegar al aeropuerto fui a poner una queja. La maleta está destrozada, pero no me dan soluciones", explica este usuario. Puesto en contacto con el personal de atención al público en el aeródromo de Santiago del Monte, le derivaron a atención al cliente de la aerolínea Volotea. "De allí me derivan al aeropuerto, porque dicen que necesito un número PIN y en el aeerpuerto me dicen que ellos no tienen ningún número PIN. Llevo ya más de 50 llamadas", protesta el hombre.

Cuando un viajaero observa que su maleta está rota, debeque dirigirnos rápidamente al mostrador de lacompañía aérea para reclamar. Al afectado del vuelo de Málaga a Asturias le quedan apenas 48 horas para que se cumpla el plazo máximo de 7 días y aún no ha podido formular su reclamación. Es muy importante recordar que una vez se sale del aeropuerto, ya no se puede reclamar. Por lo tanto, en estos casos resulta fundamental revisar bien la maleta (por el interior y exterior), antes de abandonar la zona de recogida de equipaje del aeropuerto. Si se sale, la compañía puede alegar que entregó el equipaje en perfecto estado y no se tiene derecho a ninguna indemnización. "No puedo más, tiene que haber uan solución para plantear la queja", expresa el afectado, quien anuncia que dará cuenta de lo sucedido ante la Unión de Consumidores.