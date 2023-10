Las candidatas a reinas del Goxu quieren un Antroxu lleno de arte

Noelia Brage, Paula Sandonis, Sara Vega y Julia Brage, todas de Avilés, pero cada una de una esquina distinta –Jardín de Cantos, Pozón, Versalles y La Magdalena– serán las próximas reinas del Goxu y de la Faba. "Somos muy de esta fiesta y decidimos presentarnos", confesó Sara Vega a este periódico.

La idea que tienen para la próxima celebración (el Martes de Carnaval es el próximo 13 de febrero) es llenarla de mucho arte. De hecho, su propuesta es "Las 7 Bellas Artes", a saber: pintura, escultura, arquitectura, música, danza, literatura y cine. "Los miembros de nuestras peñas son artistas y qué mejor que el tema del arte para la realización de los artilugios", confesaron al darse a conocer que ellas eran las únicas que se habían presentado a llevar el gobierno de las fiestas.

Al ser, de hecho, las únicas aspirantes, en esta ocasión no habrá elecciones. Sin embargo, van a tener que defender su propuesta en una ceremonia pública que todavía no tiene fecha. "No nos han dicho cuándo", confirmó Vega.

Las funciones y atribuciones del las reinas del Goxu y la Faba son, según recoge el acuerdo fiestero avilesino, "estar presente en todos los actos oficiales del Antroxu, así como en aquellos otros en que sea requerido por los diferentes colectivos". Además, tendrán que "formar parte de los jurados de los diferentes concursos organizados dentro de la fiesta". Y, además, van a tener que proponer a la organización de la fiesta su tema monográfico. O sea, lo del arte.