El sabor a hogar del Jose’s

Un restaurante que más que casa es hogar y a partir del próximo 31 de enero, historia de los fogones de Avilés. El Jose’s echa el cierre tras 37 años dando de comer a los paladares más exigentes de la villa y de parte del extranjero. "En esta mesa cenó Manolo Escobar con sus hermanos", confiesa Geli Quijorna, la responsable de que todo aquel que probaba el Jose’s se quedase con ganas de volver.

La cocina se convirtió en su centro de operaciones tras la jubilación de su marido José Antonio Alonso en 2016. "Siempre estuve en sala y en la vida me imaginé llevando la cocina", cuenta echando la vista atrás y recordando las innumerables vivencias que atesoran las paredes del emblemático restaurante.

Tres décadas dan para mucho. "Somos parte de la vida de muchas familias de Avilés. ¿Quién no celebró algo aquí? bautizo, comunión, boda... aún viene gente que nos recuerda que aquí celebraron alguna fecha importante", señala Quijorna.

A pesar de que aún quedan días para disfrutar de su famosa ensaladilla, uno de los platos más pedidos en el Jose’s, los abrazos y los buenos deseos se suceden ante la inminente despedida del alma del restaurante. Un proyecto fruto de la vocación de Alonso, apasionado de la cocina, que empezó a fraguarse en un bar en Raíces, después en el club de tenis, el club náutico hasta aterrizar en el Jose’s después de mucho tesón y cabezonería. "Nadie apostaba por nosotros. En esta zona eran todo praos, no había nada pero al final todo nos salió bien", presume Quijorna.

Y tanto que bien. Luz Casal, José María Íñigo, Rocío Jurado y nombres destacados del mundo de la política son algunos de los ilustres comensales que han caído rendidos al buen hacer en la cocina del tándem Alonso-Quijorna. "Siempre fuimos un buen equipo y nos adaptamos a los nuevos tiempos", apunta la cocinera.

Tal es la larga lista de comensales que se niegan a que el Jose´s baje la persiana sin probar uno de sus platos que este año, por primera vez no ofrecerán el clásico menú del Desarme. "Pensábamos hacerlo pero al final estamos llenos. Lo tenemos todo reservado con eventos, más los clientes que vienen cada semana. Desde 1987 cuando abrimos, este es el primer año que no damos menú del Desarme" indica.

Permanecer en el recuerdo de todos los que alguna vez se dejaron caer por el restaurante es el único deseo que tiene Quijorna, que no puede evitar emocionarse al pensar en su vida unida a los fogones. "Han sido muchos años de trabajo, de esfuerzo, de estar aquí todo el día pero ha sido muy gratificante", añade. Y es que su vida y la de su marido no se entiende sin el restaurante, un espacio en el que el reloj no existía y en el que daban de cenar incluso si llegabas a deshoras. "Él vivía por y para el Jose’s. Le daba igual cerrar a las 2.00 de la madrugada pero ahora tiene muchas ganas de que lo deje y de que descansemos", señala la cocinera.

Halagos por sus manos en la cocina pero también una lección de vida es lo que se lleva Quijorna del conocido restaurante. Haber sido capaz de asumir las riendas de la cocina es algo que aún le cuesta creer. Sin embargo, es un reto que parece haber superado con creces. "Nunca cociné pero cuando di el salto y vi que funcionaba, que los clientes corresponden y se van contentos me compensa muchísimo", cuenta.

Cocina de casa, de la de toda la vida es la clave para llevar tantos años siendo un lugar de encuentro y peregrinaje para todo aquel que pisa Avilés, ese espacio en el que las sobremesas se alargan más de la cuenta y los clientes son amigos. "Nos sentimos muy queridos, siempre nos han apoyado mucho así que da pena", dice Quijorna, que asegura tener una especie de nudo en el pecho con el cierre del Jose’s a la vuelta de la esquina. "No soy de llorar pero tango una angustia porque ves a los amigos y a los clientes venir a despedirse...".

Descansar y disfrutar del tiempo en su casa en Salinas es lo que Geli Quijorna y José Antonio Alonso esperan hacer ahora que toca retirarse. "En nuestra trayectoria ha habido momentos agridulces, como en todos lados. Cuando cerramos en 2016 por la jubilación de José me daba mucha pena ver el restaurante cerrado. Reabrimos en 2017 y la acogida fue muy buena", cuenta, una nueva etapa que emprendió de la mano de su hija Cristina y su yerno Borja Martínez.

Lejos quedan ya los días en los que Quijorna y Alonso abrían el servicio a primera hora después de salir a cenar e ir a una sala de baile. "Veníamos de doblete y tirábamos tan tranquilos. Eso ahora es imposible", ríe.

Banquetes con mantel imperial, interminables celebraciones... el Jose’s cierra y se lleva con él parte de la esencia de la gastronomía de Avilés. Esa a la que Quijorna y Alonso consagraron su vida "con todo el gusto del mundo".