"La gente de Avilés no sabe apreciar lo que tiene", defienden en el congreso nacional de baile

Alberto Cora, uno de los promotores del primer congreso nacional de baile de Avilés, no puede ocultar su sabor agridulce tras finalizar los talleres de danza latina y bailes de salón que durante dos días llenaron de música Los Canapés. "El congreso ha ido muy bien, ha sido un éxito. La pena es que gran parte de los asistentes son de fuera, no de Avilés", lamenta Cora, que como profesor de baile que es, sabe que "hay mucha gente en la ciudad que se dedica el baile y no ha venido". "Tendremos que pensarnos mucho volver a realizar una actividad así aquí, porque siento que la gente no sabe apreciar lo que tiene al lado de casa", apunta.

"Hemos tenido un gran ambiente, ha habido gente que llegó sin tener ni idea de bailar y a última hora ya se animaba con cualquier cosa, ha sido muy divertido", asegura Cora, muy contento con la atmósfera de baile que se creo durante estos dos días. Además, quiso agradecer al Ayuntamiento de Avilés la cesión del centro social de Los Canapés, aunque desde el Consistorio no les dejaron utilizar el equipo de música del centro, lo que les obligó a traer otro, "y alguna traba más que hemos tenido".