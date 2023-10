"Hay que mostrar a los jóvenes hasta dónde se puede llegar alzando la voz en lugar de callar"

Jorge Arenas Sánchez (Avilés, 2004) estudia Ciencias Políticas, Gestión Pública y Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos. Designado como secretario general de Juventudes Socialistas de Avilés a principios de octubre, defiende la movilización juvenil para reivindicar mejoras en los servicios públicos y reivindica el diálogo como base para hacer política.

–¿Cómo lleva las primeras semanas como secretario general de las Juventudes Socialistas?

–Pues un poco a tope y sobre todo emocionado y agradecido a mi agrupación, porque es un honor representar y ser la voz de la juventud avilesina. El PSOE es el partido de Avilés y JSA debe ser el megáfono para la juventud.

–¿Cómo se inició en la militancia y posterior paso al frente?

–Personalmente, para un apersona que empieza a estudiar Ciencias Políticas, sí que está muy dividida de la actividad política, y a la hora de participar y militar en un partido, es algo que cuesta. Pero en la Federación Socialista Asturiana he visto un cambio que me ha hecho integrarme.

–¿En qué aspectos?

–Pues me parece un proyecto muy bueno en el que están las esencias de los mayores como también las nuestras, mezcla de forma transversal todas las cuestiones que queremos llevar a cabo. Me parece que en Asturias y Avilés estamos progresando de una forma increíble, con las políticas que se están desarrollando y siendo pioneros en muchos tipos de políticas que nunca se habían llevado a cabo en España.

–¿Cuáles son esas políticas?

–Por ejemplo, centrándonos en el ámbito de la salud mental, tenemos el BEPA (centro de Bienestar Emocional, Prevención y Autocuidado), que no deja de ser una política que ha llegado gracias a la participación juvenil. Al fin y al cabo, eso es lo que debe ser la política. La gente participa y expone los problemas que hay en la sociedad. Nosotros veníamos de grupos de participación del ayuntamiento, donde se llegó a la conclusión de que la ansiedad es un tema muy importante y del que nadie habla. El suicidio es la primera causa mortal en jóvenes... Pues tendremos que actuar. El Ayuntamiento nos escuchó y hoy en día podemos decir que es una política pública.

–¿Por qué los siempre se liga a los jóvenes con la desafección política?

–Al fin y al cabo, nos estamos inundado de unos discurso de odio, y mediatizarlo todo no es buena para nadie. La política es mediática, pero tampoco puede llegar al punto en que cualquier debate sea un conflicto o un espectáculo. Estamos en un momento, sobre todo en Avilés, en el que o se nos da voz y pasamos a la acción, o Avilés va a dejar de ser Avilés. Me encanta el lema de la campaña, "Llegó el momento de Avilés", porque es verdad, pero sin los jóvenes no tiene ningún tipo de sentido. Es muy importante que seamos una ciudad amigable con las personas mayores, pero tenemos un gran problema en ese sentido.

–Habla de ser el megáfono de los jóvenes. ¿Cómo se logra que los jóvenes participen?

–Hoy en día, los mecanismos de participación son muy completos, pero sí que es verdad que también son complejos. Las redes sociales nos ayudan bastante a la hora de captar la atención, pero con esa desafección es difícil que puedan encontrar esa zona de confort para participar. Hay que hablar con ellos y que entiendan que, los problemas que tienen, se pueden solucionar mediante la participación. Mostrarles hasta dónde se puede llegar sólo alzando la voz en vez de callar.

–¿Los "Fridays for future" mostraron que la juventud es activa políticamente?

–Va mucho más allá. La transición ecológica debe ser un pilar fundamental dentro de toda política. Estoy muy preocupado respecto esa situación en Asturias, porque somos ese paraíso natural al que tanto nos referimos, pero si ese paraíso natural no se cuida y no se realizan políticas públicas, no va a servir de nada. Es muy importante que las administraciones nos escuchen. Sin medio ambiente no hay política pública, ni ayuntamiento ni sociedad.

–¿Qué le pide al nuevo mandato municipal?

–Hemos propuesto la creación de un centro de asesoramiento juvenil, al igual que en Barcelona, en el que la gente que quiera emprender su proyecto de vida, le orienten de la situación laboral en Avilés, pero también respecto a vivienda, la oferta cultural... Consiste en ser atractivos para los jóvenes. Queremos ser una ciudad que atraiga a los jóvenes, que sea epicentro de la innovación. Tenemos la oportunidad y la capacidad de ser la joya de la corona del Principado de Asturias.

–¿Cómo se respira en las juventudes la posible investidura de Pedro Sánchez?

–Estamos ilusionados de que se haga política. Lo que hace Pedro Sánchez es llegar al consenso social de la mayoría del Congreso. Vivimos en un sistema parlamentario que precisa una mayoría y así es la política. Cada voto es la soberanía del pueblo. En el momento en el que hay consenso y diálogo, hay progreso. Estamos ilusionados con tener cuatro años más de un gobierno que se fije tanto en la juventud.