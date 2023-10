El ocio de los jóvenes en Avilés tras la pandemia: del podcast a los juegos de mesa

La crisis del covid-19 provocó un terremoto en la forma que las personas se relacionan. Los encuentros presenciales dieron lugar a reuniones y quedadas a través de la webcam de los móviles y ordenadores. En ese momento, un porcentaje de la población juvenil, que aún se encontraba creando lazos en su entorno, fue privada de una presencialidad esencial para su desarrollo. "La pandemia hizo mucho daño. Hay procesos de evolución en los que la socialización es clave en determinadas edades y en muchos chavales se paró, por lo que ahora les cuesta mucho retomarlo". Así lo defiende Penélope Proenza, coordina el espacio juvenil en el edificio Fuero, donde jóvenes de entre 12 y 30 años pueden acudir a diario para participar en los numerosos proyectos que ellos mismos proponen y desarrollan en grupo. Uno de ellos es "Radiadora", una radio online en la que los usuarios pueden participar gratuitamente.

"Cada programa lo colgamos en Facebook e Instagram", explica Luis Ángel García, de 22 años, y que cuenta con un programa junto a sus amigos desde hace dos años. "La temática es libre. Cada semana nos juntamos y hablamos de la serie, película o libro que hemos visto días atrás", comenta.

Cada fin de semana, 50 jóvenes de entre 12 y 18 años participan en el programa "Hoy se sale" en el que realizan actividades de ocio saludable. "Realizamos actividades de ocio alternativo en las que introducimos hábitos saludables y tratamos las emociones", explica Aida de Luis, dinamizadora del proyecto. Uno de sus participantes, Lamine Sar, es ahora uno de los monitores. Tras cuatro años como usuario, ahora realiza las prácticas y coordina las actividades junto a De Luis. "Queremos que tengan un lugar seguro en el que se diviertan y eviten el consumo de drogas y el alcohol", explica.

Otra de las actividades desarrolladas en el edificio Fuero es "Juegos de mesa", que se celebra los jueves y sábados de forma alterna, y que surgió a iniciativa de cuatro jóvenes avilesinos ante la ausencia de espacios donde desarrollar su afición. "Está muy guay tener un espacio que nos ofrece alternativas gratuitas al ocio basado en el consumo", explica Andrea Gómez, de 27 años, promotora de la actividad y participante en los programas desde más de una década.

Como el resto de programas juveniles, el funcionamiento es colectivo y la integración, un concepto fundamental. Y es que pese a que muchos acuden en pareja o en grupo, los hay que deciden asistir individualmente. "La mayoría vienen acompañados, pero muchas personas decidieron venir solas. Siempre que vemos entrar a alguien que no reconocemos como habitual, nos levantamos y le acogemos. Aquí lo importante es sentirse integrado y divertirse", explica Gómez.

Además de proyectos destinados a la diversión, también existen otros programas que animan a participar para reclamar servicios para los jóvenes. Rebeca Mestas, Grega García, Irume Villafuente y Carmen Pérez, de entre 14 y 1 años, participan en el Centro de Infancia y Adolescencia de Avilés (CIAA). "Es un espacio en el que participantes, de Secundaria y Primaria, nos reunimos los miércoles para iniciar proyectos que mejoren la ciudad, basándonos en la creatividad, el juego y la imaginación", explica Carmen. Entre sus actividades recientes, la revisión de la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia o el análisis de libros de texto con perspectiva de género.

Ligar en tiempos de Instagram: las redes sociales y la virtualización del sexo

El Centro de Atención Sexual de Avilés (CASA) atiende y orienta jóvenes avilesinos de tercero de la ESO y primero de bachillerato de la ciudad. Andrea Martínez, sexóloga encargada del programa, destaca que los jóvenes ahora hacen uso de las redes sociales, como Instagram, para ligar, lo que sumado a una ausencia de educación sexual, deriva en actitudes y prácticas que ponen en riesgo su privacidad. "Ahora está de moda el "pasa pack", explica Martínez.

El "pasa pack", consiste en el intercambio de imágenes de contenido sexual que los jóvenes se envían como forma de cortejo y con la intención de dar pie a encuentros. "Existe un gran riesgo con estas prácticas, pues no son conscientes de que, a su edad, están creando pornografía infantil, que deriva en delitos de tenencia y distribución pornográfica". Como ejemplo, Martínez señala las difusiones masivas cada vez más frecuentes entre el alumnado de los centros educativos.

Como causante de estos comportamientos, la orientadora sexual señala el consumo de pornografía en las primeras etapas de desarrollo. Su solución: la educación y la concienciación desde jóvenes. "Se está diciendo que la pornografía es la educación sexual del siglo XXI, una mala educación sexual, pero no se puede achacarlo todo a ello. No es un problema ver porno, sino llegar a creérselo. Hay que educarles para que, cuando llegan sus primeras relaciones sexuales, no se reproduzcan consecuencias nocivas para su integridad", defiende.