El sol de nuevo brilla con Luz

Luz Casal salió a escena cuando se abrió una gran ventana que sirvió como escenografía para la vuelta de la cantante a su casa. El auditorio del Niemeyer, lleno, la recibió entre aplausos. Y ella, sola, en escenario, cantaba al ritmo de una guitarra española. Y todo para dar a conocer "Las ventanas de mi alma", lo último suyo. Su regreso a lo grande.

La cantante salió de esa escenografía con los brazos abiertos y comenzó el rock. Porque el prólogo del concierto dejaba sabor de balada. "Voy a dar un golpe de timón", cantaba en medio de un escenario todo para ella (con su banda cerca de los hombros del escenario).

"Avilés significa mucho en mi vida. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de vivir esta noche y la noche de mañana", se dirigió al personal. "En la calle de la Fruta caía una leve lluvia. Mi madre me mandó a recoger no sé qué mientras ella recogía no sé cuánto. tenia siete años. Me puse a cantar y pensé; ‘creo que he descubierto mi futuro’".Y del personal llegó un "guapa" y ella respondió dando el título de su siguiente tema. "Esto es ‘volver a comenzar’", aseguró.

"No me gusta a hacer excepciones, pero esta canción que viene es necesario que se la dedique a todas las mujeres", dijo. Fue "Y no me importa nada", la de "las bobadas acerca del amor y el deseo". Luz se acercó a la boca del escenario y el público la recibió entre aplausos. De esos rítmicos. De esos incorporados a la banda perfecta que la acompañaba.

Todo esto, además, con retratos de mujeres en ese telón de fondo que al menos principio había sido una ventana y a ahora un homenaje. "Habéis visto que nos acompañaron mujeres importantes en vida: músicas, escritoras, científicas y en el medio, la más importante: Matilde Paz Blanco, la mujer que me dio la vida", proclamó.