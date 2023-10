Tino Gómez, leyenda del Ensidesa: "No me esperaba recibir un homenaje después de tanto tiempo"

"Era nuestro Beckenbauer, nuestro Baresi". Tino Gómez, jugador con más encuentros disputados con la camiseta del Ensidesa, recibió ayer un emotivo homenaje por parte de la Fundación Tres Continentes de Llaranes. El exfutbolista, que estuvo acompañado por su mujer, sus hijos, su nieta y varios de sus excompañeros, no pudo contener las lágrimas. "Me gustaría dar las gracias a todos por compartir este día conmigo, no me esperaba esto después de tanto tiempo", reconoció el homenajeado, que mostró una alegría especial al ver a Esteban, exlateral izquierdo de aquel Ensidesa.

"Este tipo de actos son muy importantes. Tino forma parte de la historia de Avilés", apuntó Agustín Medina, concejal de Servicios Sociales, que destacó que Quirós "es parte de una generación inolvidable". El gijonés, que defendió durante doce temporadas la camiseta del Ensidesa, fue uno de los grandes líderes que consiguió una gesta histórica, el ascenso a Segunda División. Un central aguerrido y peleón, como lo definen sus amigos, que jugó su último encuentro con el conjunto avilesino en 1979 ante el Lugo.