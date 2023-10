"Tenemos que innovar para acercarnos a todos los mayores y mejorar su bienestar"

Ana Suárez Guerra (Oviedo, 1970) es la concejala de Mayores y Ciudad Saludable, que implica el desarrollo de planes municipales vinculados con la salud, la coordinación con los servicios de vigilancia epidemiológica de otras instituciones, y el desarrollo de planes municipales de prevención en materia de drogodependencia, así como el apoyo a los programas de atención a personas con problemas de drogas. Es, además, coordinadora de Atención Educativa en el área sanitaria III. Esta entrevista se realiza justo antes de la reunión para ultimar los preparativos de la I Semana de las Personas Mayores en Avilés.

Suárez Guerra fue en la anterior legislatura la responsable de Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA), el organismo autónomo encargado de gestionar las residencias públicas de mayores, cargo del que dimitió dos meses antes de las elecciones del pasado mes de mayo, a las que se presentó en el puesto número siete de la lista socialista en Avilés.

–Dirigió la red del ERA durante la pandemia por el covid. Con la perspectiva que da el tiempo, ¿cómo lo recuerda?

–Fue muy complejo, y muy duro desde el punto de vista psicológico y humano, sobre todo la primera ola. Fue una experiencia de aprendizaje enorme, muy dura, pero aprendí muchísimo. Las personas mayores nos enseñaron y nos ayudaron mucho a todos con su capacidad de resiliencia para adaptarse a las distintas situaciones pese a las enormes dificultades.

–Superó la pandemia al frente del ERA y se fue en medio de duras críticas de los profesionales.

–El ERA es un espacio con muchas críticas y muy vivas porque estamos hablando del cuidado de las personas mayores. Pero cuando me fui se había modificado la estructura asistencial, profesionalizado todos los centros, se aumentó la plantilla, aumentaron las retribuciones.

–El problema fue el enfrentamiento por las vacaciones de los profesionales.

–Entiendo que se interpretara así porque coincidió en el tiempo, pero no fue el motivo ni guardo rencor alguno a las organizaciones sindicales. Me fui porque hacía tiempo que tenía en la cabeza cambiar al espacio municipal. Quería hacer ese cambio.

–Ex directora gerente del ERA y ahora responsable de Mayores en Avilés. ¿Se implantará en el concejo el nuevo modelo residencial que va a inaugurar Corvera?

–Yo participé en ese diseño de futuro y ese nuevo modelo debe implantarse, pero es competencia de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Supondría acondicionar la estructura de los centros de Los Canapés y El Nodo, porque las viviendas de convivencia son relevante. Pero lo más importante es cambiar la cultura asistencial del cuidado, porque nuestros mayores tienen autonomía, derechos y capacidad de decisión, y se tienen que respetar.

–¿Puede explicar mejor ese concepto?

–Se cuida bien a los mayores, pero desde el punto de vista de los cuidados, y con la visión centrada en las tareas y los horarios del personal, y no en lo que quiere el residente. A ver si me explico mejor con un ejemplo. Si esa persona está en plenas facultades y es autónoma, ¿porqué se tiene que acostar a las ocho de la tarde y levantarse a las ocho de la mañana? ¿Y si quiere ver la televisión hasta las once y levantarse a las nueve, por qué no? Se trata de que las personas se sientan como en su casa, amabilizar los cuidados y tener en cuenta lo que desean.

–Eso supondría un cambio radical.

–Eso supondría un cambio cultural, estructural y en la organización asistencial que necesita mucho empuje y mucho apoyo en todos los ámbitos y de todos los actores implicados.

–Acerquemos el foco. ¿Cómo va el proyecto para recuperar Los Siete Enanitos?

–La fase de redacción del proyecto funcional está prácticamente terminada. Hubo modificaciones normativas y tuvimos que hacer cambios sobre lo previsto inicialmente, pero ya está listo. Esta fase es muy importante, porque es la que establece los criterios para la distribución de los espacios e incluso hasta el mobiliario y los materiales que se necesitarán para desarrollar las distintas actividades.

–¿Y para cuándo estará listo?

–Tiene que salir ahora a licitación la redacción del proyecto, con la idea de que se pueda adjudicar en el primer semestre de 2024. Queremos que esté listo y entre en servicio en 2026, como establece el convenio de su financiación.

–Los Siete Enanitos se plantea como un proyecto interegeneracional. ¿Cómo son los mayores avilesinos?

–Muy activos. A la mayoría les gusta socializar y participar de las actividades que se programan. Es cierto que tenemos casi un 36% de personas mayores de 70 años que viven solas y no participan ni utilizan los recursos municipales. Por eso vamos a contactar con ellos a través de carta, para ofrecerles todo lo que está a su disposición e intentar atraerlo. Y por eso también queremos darle mucha vida a los centros sociales y dotarlos de recursos para que las personas mayores encuentren en ellos un espacio de reunión, de participación y de diversión. Por eso estamos redactando un plan de acción para establecer un programa de actuaciones en red con actividades relacionadas con la salud, con la alimentación y también con el baile. La I Semana de las Personas Mayores en Avilés será un punto de partida que nos permitirá hacer un diagnóstico y avanzar.

–Se habla mucho de la salud mental de los jóvenes, ¿y la de los mayores?

–La pandemia hizo mucho daño a todo el mundo, y en el caso de los mayores, no solo a quienes vivían en residencias. Las personas mayores son muy conscientes de la importancia de la salud mental, y la soledad hace mucho daño, y está comprobado que las mujeres presentan un perfil mucho más relacionado con la tristeza y/o la depresión, que no es lo mismo.

–La venta de ansiolíticos y antidepresivos se ha disparado en los últimos años.

–La estimación es esa, que hay más tendencia a recetar fármacos porque ayudan a las personas. Pero la idea es colaborar con Salud y tratamos de poner en marcha un proyecto que consista en prescribir la medicación y con ella la de una actividad. Por ejemplo, que se recete apuntarse al programa "Por tu salud camina". Eso haría que esa persona además hiciera ejercicio y socializara, y eso le ayudaría en su recuperación.

–Una idea innovadora pero que no parece fácil de ejecutar.

–Es que tenemos que innovar, utilizar el poder de convicción y colaborar entre todos para mejorar la salud mental y el bienestar. Y tenemos que acercarnos a las personas con todas las herramientas de comunicación que estén al alcance.

–Esto nos lleva a su faceta como coordinadora de Atención Educativa del área sanitaria III y al tratamiento de la salud mental de los jóvenes.

–La finalidad de este área es proporcionar a los centros educativos todo lo que tiene que ver con la formación e información que precisan los profesores para hacer frente a determinadas situaciones, como accidente, o como atender al alumnado con necesidades específicas como puede ser, por ejemplo, la diabetes y como actuar ante una hipoglucemia. Es muy importante impulsar estas acciones en igualdad y equidad a todos los municipios del área sanitaria.

–Pero en concreto respecto a la salud mental juvenil y el riesgo de suicidio.

–Existe la Guía de promoción del bienestar emocional, prevención, detección e intervención de la conducta suicida en centros educativos y mi cargo de coordinadora conlleva atender con urgencia aquellos casos de riesgo que detecta el profesorado para activar la red de atención.

–¿Cómo funciona?

–Cuando en un centro educativo se detecta el riesgo de que algún alumno o alumna tiene problemas, que carece de bienestar emocional, se pone en contacto con la familia y con su consentimiento a continuación lo hace con el área de coordinación para activar el circuito de atención. Eso significa contactar con el pediatra o con el médico de familia para que la atención sea inmediata, e incluso intervenir y mediar, si fuera necesario, para acelerar una cita con psicología o psiquiatría.