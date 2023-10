El último festín de Meryl Streep en Asturias: almejas a la marinera, merluza a la sidra y fabas con cocochas

El concejo de Cudillero está bendecido por los premios "Princesa de Asturias". En el hotel-restaurante Cabo Vidío, lugar en el que Meryl Streep, flamante premio "Princesa de Asturias" de las Artes, tuvo su último acercamiento con la gastronomía asturiana antes de poner rumbo a Estados Unidos. A apenas siete minutos en coche se encuentra Casa Fernando, un conocido bar-restaurante de Ballota, donde la princesa Leonor y sus padres los reyes Felipe y Letizia realizaron una parada antes de llegar al "Pueblo ejemplar" de 2022, Cadavedo.

"Firmaba que todos los clientes fueran igual de encantadores y educados como Meryl Streep", explica Jairo López, chef del restaurante, sobre la visita de la afamada actriz. Tras recibir el aviso de parte de la Fundación Princesa de Asturias, el cocinero no dudó, aunque tuvo que abrir su restaurante una hora antes de lo habitual para acoger a su comensal más especial. "Normalmente abro a las dos, pero la ocasión lo merecía", apunta. Eso sí, los tres "Oscar" de la estadounidense no intimidaron al gijonés.

"No me puse nervioso, la verdad. No es la primera vez que viene alguien con mucho prestigio por el restaurante. Le ofrecimos lo que le daríamos a cualquiera que se acerque por aquí, con el mismo trato y el mismo cariño", asegura.

Meryl Streep, que llegó a Cabo Vidío tras pasear por la playa de San Juan de Nieva, en Castrillón, iba solamente acompañada de su hermano Harry, y varios miembros de seguridad y del equipo de la Fundación. "Es una persona súper fácil de tratar. Comieron muy bien, le encantaron todos los platos. Para nosotros ha sido una experiencia única", apunta López. El menú, con marcada presencia de platos de la mar, consistió en quisquillas, almejas a la marinera, fabas con cocochas de bacalao, merluza a la sidra y cremoso de chocolate, todo ello acompañado de sidra Brut Nature Ramos del Valle. "Por lo que nos dijo se fue muy contenta, le gustó mucho la comida", confesó el cocinero.

Aunque López no acostumbra a hacerse fotos con sus clientes, esta vez no pudo evitar la tentación. "Teníamos que aprovechar la ocasión", bromeaba ayer. Y es que no todos los días en una de las mesas de su restaurante se sienta una ganadora del "Oscar" en tres ocasiones. Tras probar las especialidades del Cabo Vidío, la actriz tomó su avión para volver a casa tras disfrutar de una gran semana en Asturias tras disfrutar de un almuerzo con estrella "Michelin".