Mucho zapato para los últimos del Desarme

El de ayer no fue un día más para Carlos Martínez Guardado. El popular gastrónomo jugó cerca de casa y organizó una caminata desde Santa María del Mar hasta la playa de Arnao para cerca de una treintena de personas, la mayoría de ellas pertenecientes a cofradías de otras comunidades autónomas que el sábado estuvieron en la fiesta gastronómica del Desarme en Oviedo.

El punto final lo pusieron alrededor de una mesa, celebrando una comida en el restaurante Casa Nuevo, de Pillarno. "Les ha encantado el evento, están todos muy contentos", explicó el avilesino, satisfecho con la acogida a su propuesta de recorrer un tramo del Sendero Azul "Senda Norte" de Castrillón.

"La caminata ha consistido en un paseo entre Arnao y Santa María del Mar", indicó Guardado. Y destacó que los participantes quedaron prendados de las escuelas del Ave María. "Es lo que más les ha gustado, ver todos los mosaicos y cómo se estudiaba en aquella época", asegura. En la marcha participaron veinticuatro personas llegadas de Galicia, País Vasco, Aragón y todas zonas de Asturias, que ayer quisieron seguir la máxima de Grande Covián: "poco plato y mucho zapato".

Entre los nombres destacados de la jornada estuvieron Josema Azpeitia, periodista gastronómico; Alejandro Valverde, excomisario de la Policía Nacional de Avilés; Rafael Rodríguez, comisario de la Policía Local de Avilés, o Amada Álvarez, presidenta del Club de Guisanderas. Tras la marcha, en Casa Nuevo, en Pillarno, les esperaba un banquete. "Como la gente que viene de fuera siempre pide potaje de berzas, esta vez me he encargado de que se vayan contentos. De primero tenemos pote, de segundo patatas rellenas de carne y, de postre, frixuelos", apuntó Guardado, quien para la comida logró reunir a una treintena de comensales. "Ha habido un ambiente super agradable. Esta es una gran forma de relacionarse, porque hay gente que no se conoce y esta es la ocasión para presentarse", indicó.

En la mente de Guardado ya está su próximo proyecto: "Quiero probar los cocidos de Asturias, Galicia, Cantabria y la zona norte de León; ya estoy en ello", comentó el gastrónomo, que este verano recorrió toda la costa cantábrica degustando el bonito de cada zona.