Álvaro Muñoz Escassi, catador de vinos en Avilés

"Vengo mucho por Asturias, es un lugar que me encanta". La sonrisa de Álvaro Escassi ilumino ayer el Gastro Bar Plazas. El andaluz presentaba su nuevo vino, "Famos", y su expresión delataba lo contento que estaba. La presentación estuvo acompañada de una agradable velada, donde una veintena de comensales disfrutaron de un menú de cuatro platos.

"Este es un proyecto que he realizado con uno de mis amigos más íntimos, David Famos. Lo conozco desde hace 20 años", confesaba Escassi durante la presentación. El andaluz reconocía que sus dos socios han sido los que han hecho el trabajo duro alrededor de este nuevo vino. "Yo ayudo en lo que puedo, pero mi aportación no tiene mérito comparado con lo que han hecho ellos", señalaba con humildad.

Sobre el vino, Escassi describió el Famos como un vino fácil de beber, aunque la parte especial está en fuera de la botella. "Para mí es un vino especial porque, por ejemplo, la etiqueta es un diseño de mi hija", señalaba el jinete, que destacó la buena imagen que tiene el producto. "La etiqueta se puede despegar con facilidad, para que sea una pegatina, y eso le da un toque de originalidad especial. Además, está hecha en relieve, algo que es novedoso. Todo lo que rodea al vino es muy bonito", aseguraba.

La elección de Asturias para esta presentación no fue casualidad. "Mis dos socios son de aquí, de Oviedo. A mí me encanta la región, vengo mucho, y qué mejor excusa para venir que un evento así", bromeaba. Además, su hija, Anna Barrachina, estrena hoy su exposición en la Factoría Cultural con motivo de la Noche Negra. Sus cuadros estarán en Avilés hasta el próximo 19 de noviembre. "Fíjate si me gusta Asturias que mañana (por hoy) es mi cumpleaños y lo voy a celebrar aquí. ya le he dicho a mis amigos que hagan las maletas, que este año toca Asturias", comentaba entre risas mientras atendía al resto de invitados a la velada, entre juegos bromas, fotos y, como no puede ser de otra manera, copas de vino "Famos".