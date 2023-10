Emotivo adiós al comisario Valverde

"Avilés es una ciudad que me ha cautivado. La sociedad y las instituciones me acogieron con los brazos abiertos y me voy con mucha pena". El jefe de la Comisaría de la Policía Nacional en la ciudad, Alejandro Valverde, agradeció el homenaje que se organizó con motivo de su jubilación, y al que acudieron compañeros, amigos y autoridades de la ciudad y del Principado. Tras 43 años de carrera vinculada al Cuerpo Nacional de Policía, el ya excomisario colgó la placa el pasado día 15.

"Todavía no he tenido tiempo ni de pensarlo", aseguró Valverde, quien reconoció que desde entonces no ha parado, por compromisos y encuentros pendientes. Los sentimientos, tras llegar al final de su carrera, como él mismo comunicó, son encontrados. "Por una parte, enfilo una nueva etapa que toca afrontarla con ilusión. En cambio, por otro lado, me voy con pena, ha sido casi medio siglo de profesión. "Siento la Policía Nacional como parte de mí", comentó Valverde, quien confesó haber tenido "una gran suerte" por haber podido contar con los que durante cuatro décadas han sido sus compañeros. "Es la suerte que tenemos los que somos un poco más torpes, que aprendemos de todos", bromeó Valverde, quien no escatimó en elogios a los diferentes equipos de trabajo con los que ha participado. Sobre su estancia en Avilés, Alejandro Valverde reconoció haberse sentido, durante mucho tiempo, "como uno de los comisarios más envidiados de toda España". Y es que el reciente jubilado aseguró haber contado con uno de los mejores equipos directivos de comisaría posible. "Yo ya no voy a estar, pero el equipo directivo sigue siendo el mismo", aseveró. "Quien venga ahora, estará en muy buenas manos", destacó Valverde ante sus sucesores y amigos. "Ha sido una maravilla trabajar aquí", expresó. El comisario, que en diciembre habría cumplido tres años como máxima autoridad del Cuerpo Nacional de Policía en la villa, pasó antes otra etapa de cuatro años en la Comisaría de Gijón –de 1998 hasta 2002–, las casi dos décadas en Oviedo antes de aterrizar en Avilés, y sus primeros años en el Cuerpo en Navarra, donde se asentó entre 1982 a 1998. Rodeado de compañeros y amigos, tanto de Avilés como de otras regiones –no dudó en saludar a sus compañeros de promoción, "Epi", Sergio y "Juanito", presentes en el acto–, Valverde fue obsequiado con un casco negro con la bandera de España a los lados, una cazadora y guantes, por parte de muchos asistentes, dada su pasión por las motos –en concreto por su Suzuki– y una caricatura de Suso Pérez Loza, "Mortiner", dibujante de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón. Al acto acudieron 120 personas, entre ellas la Alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín; el Jefe Superior de la Policía en Asturias, Luis Espino; la delegada de Gobierno, Delia Losa y el jefe de la Policía Local de Avilés, Rafael Rodríguez.