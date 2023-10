Liber, el aguijón del Avilés más punzante

El gol este año en el Avilés Femenino tiene nombre. Las ocho dianas en siete encuentros son la carta de presentación de Liber, la gran referencia ofensiva de las blanquiazules. "Mi objetivo es superar los dieciocho que hice la temporada pasada", confiesa la delantera, que afila sus dientes para el Llanera, próximo rival de las avilesinas.

"Este año me comprometí conmigo misma para dar mi mejor versión", sostiene la gallega, que cuenta que el año pasado, recién aterrizada en el Avilés, le costó adaptarse al nuevo ecosistema. "Venía de jugar de una manera y aquí todo era diferente. No fue un mal año del todo, pero sufrí para adaptarme. Este año, con la ayuda de mis compañeras y del míster, todo está saliendo como una quiere", explica la delantera. Uno de los grandes "culpables" de su mejora, asegura, está siendo Pedro Arboleya, entrenador del Avilés Femenino: "Siempre me ha trasmitido mucha confianza. Veo que tanto él como el equipo tiene esa confianza en mí y me motiva más. Ahora creo que soy una jugadora mucho más completa", subraya.

El Avilés está firmando un gran inicio esta temporada, con seis victorias consecutivas y un empate en la última jornada. "Teníamos claro, desde el principio, lo que queríamos hacer. El año pasado se nos escapó el ascenso por un poquito y sabíamos que esta campaña había que trabajar duro. Da gusto ver que todo eso está dando sus frutos", indica la blanquiazul. Eso sí, Liber no puede ocultar la rabia que le generó ese último empate, que se cargó su impresionante racha de victorias. "Nos jodió mucho", reconoce. "Nos fuimos muy cabreadas porque en la primera parte no supimos leer del todo el partido. Los árbitros también se pueden equivocar y esta vez a nosotros no nos pitó un penalti claro y a ellas sí. Te vas con sabor agridulce", indica la gallega.

Este fin de semana el conjunto avilesino afronta un nuevo derbi, esta vez ante el Llanera (Pepe Quimarán, domingo 12.30 horas), y Liber quiere aprovechar la ocasión para volver a la senda de la victoria: "Va a ser un encuentro complicado, por las condiciones que tiene su campo, que es más pequeño que el nuestro, pero vamos a salir a ganar".