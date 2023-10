"El mal uso de redes sociales combinado con inteligencia artificial daña la democracia"

Carlos Pagni (1961 Buenos Aires, Argentina) conoce de primera mano la realidad política y social de su país. Trabaja como periodista en el diario "La Nación". Las recientes elecciones presidenciales, la ética y la justicia social o la inteligencia artificial son algunos de los temas sobre los que debate estos días en Avilés.

–Las jornadas llevan por título "El renacer de la ética". ¿En qué términos se puede aplicar el concepto ante un clima internacional convulso?

–Uno de los problemas a los que tiene que hacer frente la política de hoy es cuánta pobreza es capaz de soportar un sistema democrático. Por ello, el problema de la integración social, de la reducción de las desigualdades está poniendo en tela de juicio la capacidad de la democracia para resolver esas problemáticas. Esto lleva a mucha gente a dudar de este sistema y acaban dándose procesos de radicalización política que es lo que está pasando con diferentes corrientes en varios países del mundo empezando por Estados Unidos y la radicalización del voto. En muchas encuestas se advierte cierto desencanto hacia la democracia, por eso hay una relación directa entre la estabilidad de los sistemas políticos y la integración y la justicia social.

–La inteligencia artificial, asunto central de la jornada de hoy, ¿qué aporta a la profesión periodística?

–Es un fenómeno que forma parte de una gran revolución tecnológica que tiene rasgos de cambio de civilización en muchos campos, uno de ellos, la comunicación. Depende de cómo se use puede generar mayores dosis de conocimiento igual que las redes sociales que hacen que la información esté más disponible, convirtiéndonos a todos en creadores de contenido, pero estas, combinadas con la inteligencia artificial han demostrado mucha capacidad de manipulación, de tergiversar datos, modelar la información ratificando lo que uno quiere leer o escuchar reduciendo el diálogo a los que dicen lo mismo y esto empobrece.

–En Argentina vienen de celebrar la primera vuelta de las presidenciales con un abanderado del peronismo como Sergio Massa de ganador. ¿Qué escenario político se dibuja?

–Se tiene la idea de que el próximo gobierno, ya sea el de Massa o el de Milei, que es el otro candidato de la lista más votada, van a ser gobiernos relativamente débiles. La presencia de Massa se explica por la división del frente opositor, esta es la gran novedad de los últimos años. Durante esta entrevista están pasando cosas en Argentina. Y eso plantea un horizonte muy parecido a otros países de Latinoamérica y también al de España, en el que una democracia organizada en torno a dos grandes partidos empieza a fracturarse y aparecen más actores políticos haciendo más difícil juntar voluntades en el congreso y formar gobierno.

–Argentina es un país que lleva haciendo frente a la inflación desde hace décadas. ¿Podría darle un consejo a España?

–Nuestra inflación no se parece en nada a la de España. En Argentina llegamos al 12% de inflación en un mes, en un país con más de un 40% de pobreza la subida del precio de los alimentos está en el 15% y es un drama insostenible para mucha gente que no tiene un contrato de trabajo y no cuenta con un sindicato que le negocie el salario para poder hacer frente a la subida de precios. De esto se desprende multitud de efectos, sobre la economía evita actuar con previsión, no se tiene noción de los precios... de las inflaciones necesariamente se sale con procesos recesivos que también son dolorosos porque hay quien pierde su trabajo, empresas que quiebran...

–Ha dicho en alguna ocasión que Argentina no es un país con pobres sino con pobreza.

–Todos los países tienen gente pobre, pero hablar de un país con pobreza es aludir a un fenómeno sistémico que determina otros problemas, como no poder acceder al sistema de salud, la educación en un país con pobreza acaba convirtiendo a la escuela en un lugar de asistencia social más que de educación. Cuando hay mucha pobreza la gente vive a corto plazo y aparece la tentación de los políticos de alimentar ese clima cortoplacista.