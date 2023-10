El vaso medio lleno de Lora

"La suerte tiene que sonreírnos. Yo creo que ahora va a ser el momento en el que iremos para arriba". El que habla no es un cualquiera. Alberto Lora, futbolista del Marino, ha estado involucrado en miles de batallas y tiene el poso necesario como para no dejarse llevar por cosas externas. El madrileño, asturiano ya de adopción, sigue siendo un fijo en un conjunto gozoniego que, tras un inicio de temporada complicado, quiere empezar a remontar el vuelo.

"Creo que tenemos menos puntos de los que merecemos. Por juego e intensidad tendríamos que estar más arriba", explica Lora, que reconoce que uno de los problemas del Marino estaba siendo la falta de gol, "que al final en el fútbol es lo más importante". "El equipo está jugando bien, con las ideas claras", apunta el futbolista.

El verano fue de revolución en Luanco. A Miramar llegaron catorce futbolistas nuevos, a lo que se sumó un cambio inesperado en el banquillo con la llegada de Sergio Sánchez. "Hemos cambiado respecto a lo que veníamos haciendo otros años, pero competimos bien y estamos metidos. La adaptación ha sido buena, estamos cogiendo bien los conceptos", señala Lora, que cree que, poco a poco, se están convirtiendo en un equipo "difícil de batir".

Por ello, tras disponer de ocho encuentros ligueros para conocerse, Lora apunta a que el Marino va a empezar a ir para arriba. "La suerte tiene que sonreírnos, para conseguir goles y victorias", comenta el madrileño, que cree que la Copa Federación ha influido en este arranque. "Tuvimos más partidos, lo que nos ha quitado entrenamientos para preparar los encuentros del fin de semana. Ahora ya estamos en otra dinámica y tenemos más tiempo para prepararnos", señala el marinista, que en ese inicio de temporada ha tenido que jugar de todo: "He sido mediocentro, pivote defensivo, segundo punta… Creo que puedo aportar mucho en el equipo y, mientras ayude, me desenvuelvo donde toque".

Este año Lora ha visto cómo dos de sus excompañeros en el Sporting, Canella y Nacho Cases, han colgado las botas, pero él no quiere pensar en esas cosas. "Me encuentro bien físicamente. Siempre lo digo, mientras siga con la ilusión no lo voy a dejar. Ninguna mañana me he levantando pensando ‘Dios, qué pereza ir a entrenar’. Es mi pasión y lo sigo viviendo como cuando empecé", confiesa el futbolista. Han pasado cinco años desde que el madrileño se puso la camiseta marinista por primera vez, pero su ánimo sigue estando igual que el primer día.