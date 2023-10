Arboleya: "El Llanera es un equipo que en su casa se hace muy fuerte"

"No fuimos capaces de cerrar el partido ante el Mos. Todas las jornadas son complicadas, hay que cambiar cosas que no se hicieron bien". Pedro Arboleya, entrenador del Avilés Femenino, hizo autocrítica en la previa del duelo de sus pupilas ante el Llanera, un derbi especial por los lazos que unen a ambos equipos.

"No creo que haya sido un exceso de confianza, no reprocho nada a la actitud del equipo. Sabemos que en las segundas partes cualquier acción a balón parado puede dar un empate. Lo que tenemos que hacer es cerrar los encuentros mucho antes", analizó el preparador sobre el último tropiezo blanquiazul, que espera que afecte de manera positiva al vestuario. "Las vi tocadas, pero les traté de hacer ver que estamos en la jornada 7, aún no se ha decidido anda", apuntó.

Las avilesinas se miden mañana al Llanera, equipo que "en casa es donde se hace fuerte". "Es un derbi ante jugadoras que pasaron por la casa, lo que para nosotros es una motivación", aseguró Arboleya, que quiere igualar la intensidad de sus rivales para conseguir hacerse con los tres puntos. Uno de los hándicaps del encuentro estará en las dimensiones del Pepe Quimarán, campo más pequeño que La Toba. "No va a ser una excusa", sentenció.