Arranca el "Villa de Avilés"

Por fin se ha acabado la espera. Hoy arranca el esperado "Villa de Avilés", torneo en el que cerca dos mil judokas llegados de toda España y países como Moldavia o Francia se verán las caras para hacerse con la gloria avilesina. El Judo Avilés, club organizador, afronta la cita en mitad de un cambio de ciclo, pero aún así sus técnicos no pueden esconder la ilusión que tienen por su gran cita. "Nuestro reto es repetir el nivel de calidad de las anteriores ediciones y que los participantes demuestren que son los mejores de España y de Europa", señala Carlos Fernández, director técnico del Judo Avilés y uno de los organizadores del evento. Fernández, que ha estado presente en todas las ediciones, reconoce que se han visto desbordados por todas las inscripciones de han tenido, aunque lamenta que esta cita no llega en el mejor momento. "Va a ser difícil para los asturianos sacar buenos resultados. Ahora mismo no estamos en el mejor momento de nivel, estamos inmersos en un cambio de ciclo, pero estamos sembrando para volver al nivel que estuvimos", indica el avilesino, que quiere "hacerlo lo mejor posible, sin la presión de que sea en casa".

Con el punto de vista de Fernández concuerda Raquel Pascual, que se estrena en el "Villa de Avilés" desde un punto de vista distinto, el de entrenadora del club y organizadora del torneo. "Estamos en pleno proceso de cambio. Hay que adaptase", sostiene Pascual, que desearía estrenarse en Asturias con el máximo de medallas posible, "pero dudo que vaya a ser posible". "Yo creo que, para el Judo Avilés, habrá dos medallas en junior, tres en cadete y tres en infantil", vaticina A pesar de ser su debut, la catalana confiesa que "de nervios nada". "Estoy muy segura de todo el trabajo que hemos realizado. Ahora mismo tengo los mismos nervios que cuando llegábamos tras nueve horas de coche y veíamos los tatamis desde la grada", asegura Pascual, que no puede aguantar las ganas que tiene de que todo arranque y de disfrutar desde un prisma distinto. La acción arrancará hoy a las 9.00 horas en el polideportivo de El Quirinal con una visita especial. Adrián Barbón, presidente del Principado, asistirá al primer día de competición, como prometió en la pasada edición. Cadetes y juniors serán los que salgan a la palestra en el primer día del torneo. El domingo está previsto que la directora general de Deportes, Manuela Fernández, asista a la última jornada de combates, cuando saltarán al tatami los judokas de categoría infantil y alevín.