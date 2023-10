"El Estado debe asumir la búsqueda de los bebés robados durante el franquismo"

Soledad Luque es presidenta de la asociación denominada "Todos los niños robados son también mis niños" y una de las víctimas de un drama que se gestó en el franquismo y del que no se empezó a hablar hasta hace relativamente poco tiempo. Con el propósito de difundir las demandas del colectivo, Luque, también profesora de la Universidad Carlos III, ofreció ayer una conferencia en el Palacio de Valdecarzana de Avilés, enmarcada en las Jornadas de Memoria Democrática que organiza la Plataforma por los Servicios Públicos de la Comarca de Avilés.

–Parece que el drama de los bebés robados ha caído en el olvido.

–Es necesario hablar de ello desde los orígenes, contando el desarrollo, los motivos, nombrando a las víctimas, victimarios y evidenciar cómo está el panorama jurídico y legislativo en la actualidad con respecto a este crimen. .

–Habla de victimarios ¿Quiénes adoptaron ese rol?

–Hay diferentes etapas, no son compartimentos estancos. Se puede señalar al Estado, que actúa con leyes y decretos pasando después a mirar para otro lado; también determinados funcionarios y figuras de poder que actuaban con impunidad durante el Franquismo. Lo que no se entiende es que en democracia no haya respuesta por parte de las instituciones. Nosotros seguimos peleando por la ley de bebés robados.

–¿Qué conseguirían con ese texto legal?

–Podría abrir una puerta a las investigaciones rigurosas y efectivas para llegar a soluciones. El propio Estado asumiría la responsabilidad de buscar a esos niños y encausar a los culpables. Es importante porque por ahora la responsabilidad de esa búsqueda recae sobre las víctimas. No pedimos reparaciones económicas, queremos justicia.

–¿Hay avances?

–Estamos esperando a que se constituya el nuevo gobierno para pedir a los partidos que vuelvan a registrar el texto lo antes posible.

–Usted es una de las afectadas. Tiene indicios que su hermano mellizo fue un bebé robado. ¿Cómo se abordan casos así?

–Hace tiempo que vimos que el trabajo debe ser plural. No olvidamos a nuestros niños robados, como en mi caso ocurre con mi hermano, pero sabemos que es más difícil dar con ellos de manera individual. Hay que trabajar para que el Estado se implique y ofrezca una solución plural a este crimen, que se dé a conocer con campañas y acciones.

–¿Cuáles son las iniciativas que su asociación tiene en marcha?

–Nuestra última iniciativa es la ley, es el foco principal pero no el único. Trabajamos en diferentes ámbitos como el social con un convenio de colaboración con la asociación proderechos humanos de España con la que elaboramos un informe de contexto donde se explica desde un punto de vista interdisciplinar en qué consistió este drama y cómo se tiene que abordar.