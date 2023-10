La velada más feliz para Irene Astariz

El restaurante Santa Cecilia acogió ayer una velada muy especial. La abogada Irene Astariz celebró por todo lo alto su 50.º cumpleaños, junto a su pareja, Toni Fidalgo, expresidente del Oviedo y expresidente adjunto de la Liga de Fútbol. Estuvo acompañada de un centenar de invitados llegados de diferentes puntos de la geografía española y de diferentes ámbitos, desde la justicia, sector en el que ella trabaja o el del deporte. Todos disfrutaron de una noche donde no faltó de nada y en la que un dj y un grupo se encargó de poner el hilo musical hasta altas horas de la madrugada.

"Los cincuenta hay que celebrarlos bien", bromeaba Astariz, que no cabía en sí de felicidad en el inicio del evento. "No puedo estar más contenta. Han venido amigos de fuera que me hace mucha ilusión que estén aquí", explicaba mientras recibía felicitaciones y obsequios de sus invitados. "Han venidos compañeros abogados, algún juez... También gente que viene de Francia, de Alemania o de Miami. Y, cómo no, mis amigos de toda la vida, que no podían faltar", señalaba.

En la lista de invitados al cumpleaños figuraban nombres como Pedro Tomás, expresidente de la Liga de Fútbol Profesional y presidente del Comité de Apelación de la UEFA; Carlos del Campo, director adjunto a la Presidencia de la Liga; Nacho Buylla y Carlos García Barcala, abogados, además de José Antonio Soto-Jove, presidente de la Audiencia Provincial, entre otros, ademá del historiador Juan Carlos de la Madrid.

"Lo organicé todo mientras trabajaba. Ha costado, pero es gente que me quiere mucho y han podido juntarse para la ocasión", señaló Astariz, encantada con el evento que había organizado y con el recibimiento que estaba recibiendo.