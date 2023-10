"Bastante tenemos con el congreso regional para plantear ahora los locales", dice Pedro de Rueda

Pedro de Rueda (Gijón, 1969) ha vuelto a la Junta General del Principado de Asturias (JGPA). Sustituye al efímero líder del Partido Popular, el alto funcionario de la Unión Europea (UE) Diego Canga. Rueda, que es abogado formado en Deusto y que ha desarrollado buena parte de su vida laboral en el sector del turismo, conversa con LA NUEVA ESPAÑA al término de la última junta local del Partido Popular de Avilés, organización que preside desde 2018.

–Toma posesión del cargo después de, llamémoslo así, la huida del anterior candidato del Partido Popular.

–Bueno, efectivamente, ha corrido la lista. Cuando una persona de la candidatura se va, por lo que sea, porque toma posesión de un cargo nacional o por otras circunstancias –en este caso, por circunstancias personales de Diego Canga–, pues se mueven los nombres. Y el siguiente era yo. Me tocó a mí y yo entré.

–Vuelve tras cuatro años y algo de ausencia en la Junta

–Cuatro años y medio.

–¿Y cómo la ha visto?

–Para mí es un honor volver a ser diputado en la Junta General. Me gusta el trabajo que se hace en el parlamento. Algunos de los compañeros ya los conocía, otros no. Creo que formamos un buen grupo, un grupo amplio: la última vez en que estuve ahí éramos once y ahora somos diecisiete. La responsabilidad que acabo de adquirir me motiva bastante.

–Llega a la Junta cuando se están moviendo las cosas en su partido. ¿Inquieta?

–A mí no me inquieta. Creo personalmente que el próximo congreso nuestro va a ser el más democrático que puede existir. Dese cuenta de que, al contrario de lo que pasaba en otros congresos, aquí todo afiliado que se inscriba y esté al corriente de pago va a poder votar al próximo presidente. Así que más libertad y más democracia va a ser imposible. Va a salir el presidente del Partido Popular de Asturias que quieran los afiliados asturianos de nuestra organización.

–¿Y usted a quién quiere? ¿A Álvaro Queipo?

–Sí. Mi apuesta es clara por Queipo: no me escondo. Es la persona que reúne las cualidades adecuadas para llevar al Partido Popular a ganar las elecciones dentro de cuatro años. Creo que Álvaro Queipo conoce bien el partido, es una persona de muy buen talante, de muy buen talante, se ha recorrido todas las juntas locales, ha hecho un trabajo de verdad encomiable, me consta. Y ha sido una persona que ha sido capaz de unir: ha unido a la gran mayoría del partido. Es joven, viene de la empresa privada. Para mí es la persona perfecta para liderar un proyecto que nos lleve al Gobierno de Asturias.

–La apertura del congreso regional es el prólogo al congreso local. Y usted es presidente del PP de Avilés desde hace ya unos años.

–En teoría el período congresual local se abrirá cuando termine el regional y todavía no hay ninguna fecha, ni ninguna expectativa de los congresos locales. Bastante tenemos con el congreso regional para estar planteando ahora los locales. Creo que no toca. A mí me toca ahora, por un lado, apoyar al candidato que creo que debe ser presidente, a Álvaro Queipo. Y eso es precisamente lo que voy a hacer y, por otra parte, volver al trabajo en la Junta General del Principado, que es para lo que me escogieron los asturianos. Cada cosa a su tiempo.

–Vale, bien, pero digo yo que es inminente: uno va detrás del otro.

–Va detrás, pero no sabemos cuánto de inminente será. Por mi manera de ser, prefiero hacer las cosas cuando tocan y ahora toca congreso regional. Como el Cholo Simeone: partido a partido. El que toca ahora es el del congreso regional, cuando toque el local, de verdad que seré el primero en contestarle a sus preguntas.

–¿De qué se va a encargar en el grupo parlamentario?

–Llevo dos portavocías: la de Deportes y la de Transportes.

–O sea, que va a tener tarea este otoño.

–Creo, sinceramente, que voy a tener trabajo. Ambas son materias complejas. El deporte cada vez es más importante en la sociedad en que nos toca vivir y el transporte, por supuesto.

–¿El AVE va a traer todos los turistas que nos faltan?

–Sabemos cómo empieza el AVE, pero nos faltan las frecuencias definitivas... Hay que ver cómo llega al final. Lo que es evidente es que el Ave va a cambiar el turismo en Asturias. Ahora bien, ¿estamos preparados para este cambio? ¿El Gobierno del Principado ha hecho los deberes para el cambio que va a traer? La respuesta es que no. Creo que se podían haber muchas más cosas.

–¿Cómo cuáles?

–Mire, por ejemplo, una regulación asturiana del turismo. La pedí en mi anterior etapa y no se ha hecho. La ley del turismo ya tiene unos años y como todas las leyes ha llegado su momento de reforma. Es cierto que el AVE va a llegar al centro de Asturias, eso parece claro, en otras zonas tenía que haber conexiones con ese AVE. Me refiero, por ejemplo, al occidente de Asturias.

–¿El AVE debe tener más frecuencias en Avilés?

–Pediría lo máximo posible para Avilés, pero el número de frecuencias del AVE es una cosa que tiene que estudiarlo: hay que hablar con los técnicos; es un tema muy complejo para emitir una opinión ahora. Con el corazón en la mano diría que sí: más frecuencias del AVE para Avilés, pero luego habría que ver cómo se puede articular. Ojalá pudiera llegar más veces: sería muy bueno.

–Estuvieron a punto de casi ganar en las municipales.

–Vox estuvo a muy pocos votos de ampliar su representación. Nosotros teníamos el número de concejales más consolidado. Creo que hemos tenido un triunfo espectacular del PP de Avilés: la cara visible, por supuesto, fue la candidata.