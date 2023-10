La Carriona, espacio monumental

Descubrir el cementerio de Avilés de noche y conociendo todos los secretos que oculta puede sonar tétrico para algunos o ser una ocasión única de recorrer el camposanto de una manera especial. "Siempre hay mucha gente interesada en participar en esta actividad. Es un espacio lleno de arte", cuenta Manuel Ángel Hidalgo, historiador y encargado de capitanear la visita guiada que como cada año se abre al público en la víspera del día de Todos los Santos y que esta vez coincide con el X aniversario del Centro de interpretación de La Carriona, barrio en el que se ubica el cementerio (CicLaC).

Ni la inoportuna lluvia impidió que una veintena de visitantes se dejasen sorprender por algunas de las curiosidades que guarda el camposanto como los nombres ilustres que descansan en él. Desde la estrella del Sporting Enrique Castro "Quini", hasta el atleta Yago Lamela, el marqués de Teverga, Palacio Valdés o los hermanos Benjamín y Julián Orbón.

Una visita con el arte y la historia como atractivo hilo conductor. "Mi abuela nació en Buenavista pero se crió aquí y siempre me contaba anécdotas e historias, así que el cementerio de La Carriona me lo conozco bastante bien", cuenta Susana Santos, vecina de Avilés, quien no duda en desmitificar la idea preconcebida de los cementerios como espacios siniestros. "Siempre me preguntan que cómo me pueden gustar los cementerios, para mí son puro arte. Este es tan bonito como el de Llanes o el de Luarca", afirma.

Precisamente el camposanto avilesino es uno de los que aglutina mayor concentración de obra artística. "Es herencia del siglo XIX principios del XX", explica el guía.

El recorrido articulado en dos rutas permite a los visitantes conocer a fondo ese legado artístico con la llamada ruta de arte y otra conocida como lugar de memoria, en la que se aprovecha la visita para acercarse a tumbas y panteones que no destacan por su valor artístico sino por albergar los restos de personajes importantes de la ciudad. "Por todo eso es uno de los cementerios más importantes de España", cuenta el guía.

No en vano, se trata de un espacio ampliamente galardonado en el ámbito nacional. "En 2015 y en 2022 consiguió el primer premio a mejor monumento por el panteón de los marqueses de San Juan de Nieva y por La Losa del Tiempo, el espacio dedicado a las víctimas de la guerra civil, obra realizada por Carlos Suárez", señala Hidalgo.