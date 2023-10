"Es un libro de poemas concebido desde el amor y para el amor"

El amor, la amistad y la enfermedad vertebran la poesía de Pilar Heres, natural de Avilés y cuya profesión como asesora fiscal y contable nunca fue un impedimento para dedicarse a una de sus pasiones: la escritura, esa que lleva cultivando desde que era una niña y que nació de la mano de su padre, maestro de escuela. Ayer, esa vocación tomó forma con "Tiempo de sentir", un poemario de 198 páginas presentado en los Salones del Hotel la Serrana en el que la autora habla con transparencia desde su propia vivencia personal.

–¿Qué va a encontrar el lector en "Tiempo de sentir"?

–Va a encontrar poemas desde el amor y para el amor. Es un libro que nació hace muchos años pero se fue transformando cuando me detectan cáncer. Al poco tiempo se lo diagnostican también a mi marido y ahí se nos viene todo encima porque el de él no tenía vuelta atrás. Lo pasamos muy mal. Pero, por encima de todo, el que lo lea va a encontrar amor porque está dedicado a esa persona que se fue y a la que no pude entregarle el libro en mano a pesar de haber estado codo a codo conmigo en el proceso.

–¿Qué papel jugó la escritura en un momento tan complicado?

–Para mí es una válvula de escape, me sirve para desahogarme y sacar todo lo que llevo dentro. Mi marido falleció el año pasado y esa angustia tenía que sacarla por algún sitio y era escribiendo.

–¿Cómo abordó la enfermedad desde las palabras?

–Hay textos muy duros aunque son poco porque él aún vivía y no quería que los leyera pero era una forma de decirle a la vida qué mal me estaba tratando.

–¿Cómo fue el proceso de dar forma a esos sentimientos?

–En este caso, el proceso fue arduo porque tenía muchos poemas y me tocó seleccionar. De hecho, el libro tiene 198 páginas, muchas para un poemario. Al final, me quedé con los que tenían que ver con el amor. Ese sentimiento que construí con mi marido desde que empezamos a salir con 16 años.

–Escribe poesía y también prosa ¿Con qué estilo se identifica más?

–Es un tipo de prosa poética aunque también escribo algo de fantasía, pasional, imaginativo... dentro de lo que va surgiendo siempre insisto en lo mismo, es un canto al amor, a la amistad, al cariño, a algo ta sencillo como tomar un café y que mucha gente no lo valora.

–Se dedicó toda la vida a llevar la asesoría que tenía junto a su marido ¿De dónde le viene la vena literaria?

–Mi padre era maestro y nos inculcó a mí y a mis hermanos el gusto por escribir y por leer. A ninguno de ellos le interesó demasiado pero a mí, desde pequeña me dio por hacer caligrafía y quedarme con lo que él me explicaba. Así fue surgiendo hasta que me fui a Oviedo a estudiar. Mis padres me apoyaron muchísimo porque estaba encantada con lo que hacía. Cuando empecé en la asesoría, aprovechaba los ratos libres para escribir por las noches porque soy ave nocturna, robando tiempo al sueño.

–Conserva muchos relatos sin publicar ¿Verán la luz algún día?

–Espero que sí. Este poemario me pilló en plena pandemia y el proceso se vio algo entorpecido a la hora de publicar, encima, caigo enferma, después mi marido fallece... pero tengo la ilusión de sacar mis relatos más adelante.

–¿Cuáles son sus principales referentes dentro de la poesía?

–Becquer, Benedetti, Lorca y Miguel Hernández.

–¿Y su inspiración?

–Principalmente el amor y después la amistad. Hay una línea tan fina entre cómo soy y lo que dice mi libro que es que no hay línea, soy sumamente transparente y visualizo muy pocas fantasías en este libro, así que es como leer mis pensamientos en voz alta. No sé escribir de otra manera.

–Con el poemario publicado ¿Qué proyectos de futuro tiene?

–Seguir escribiendo sobre el día a día, sobre lo que va pasando y lo que me van permitiendo. Queda saber cómo lo iré enfocando porque la vida me ha cambiado tanto a raíz de la pérdida de mi marido que ahora siento que estoy en el aire, difusa. Tengo que centrarme en mí misma porque aún no lo digiero. Me refugio en la lectura y la escritura porque con un boli en la mano me siento acompañada.