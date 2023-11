La Cámara aboga por ampliar el pabellón de La Magdalena: "Se queda pequeño"

El pabellón de exposiciones y congresos de La Magdalena se queda pequeño. Tanto es así que la Cámara de Comercio de Avilés, organizadora junto con la asociación del automóvil ASPA del salón Stock Auto, que se celebrará este fin de semana, ha tenido que rechazar las solicitudes de varios concesionarios y empresas para participar en él por "falta de espacio". De ahí la propuesta para que se amplíe el recinto.

El Salón del automóvil de ocasión acogerá más de 250 vehículos de 23 empresas en el pabellón de La Magdalena. "Teníamos más solicitudes, pero no hay espacio para más", afirmó Alfonso Martino Bernardo, de la asociación ASPA y miembro del pleno de la Cámara de Avilés. "Nos gustaría no estar en la tesitura de decir a más casas y firmas que no pueden venir, pero es que no caben", añadió Mónica Blanco, presidenta de la comisión de promoción económica cameral.

El pabellón de exposiciones y congresos de La Magdalena es de titularidad municipal, de ahí que la Cámara de Avilés solo pueda proponer en base a las necesidades que se plantean como gestora y organizadora de los múltiples eventos feriales que se realizan en Avilés. "Hace tiempo que el recinto se ha quedado pequeño para algunos de los eventos que se desarrollan en él. No se trata de hacer grandes inversiones, ni de hacer un nuevo recinto, sino que hay mucho espacio alrededor y se podría plantear una ampliación con sistemas modulares para utilizar en función de las necesidades", señaló Alfonso Martino.

La Cámara de Comercio de Avilés organiza más de una decena de ferias cada año, lo que sitúa a Avilés entre las veinte ciudades españolas con mayor número de certámenes comerciales. Pero la capacidad del pabellón de La Magdalena resulta reducida para acoger a los participantes de varios de ellos. Es el caso, por ejemplo, de Expocamp, el salón del campismo y turismo de aventura del Principado, o incluso del tradicional certamen de ganado de San Agustín, el más antiguo de España y que en 2024 cumplirá su 140ª edición.

"Tener una ampliación modular, desmontable, en alguno de los espacios anejos al pabellón permitiría una mejor distribución de los expositores", que en algunas de las ferias se ven obligados a estar demasiado próximos precisamente por falta de espacio, coincidieron en señalar ambos representantes camerales.

El área de exposición interior del recinto ferial avilesino es de 8.000 metros cuadrados, a los que hay que sumar otros aproximadamente 2.000 si se suma el área de congresos dotado de auditorio y tres salas con diferentes capacidades para realizar talleres y presentaciones.

El pabellón de La Magdalena es, además, el segundo mayor recinto de Asturias para conciertos en el interior, con capacidad para acoger a 6.000 personas.