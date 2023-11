Corvera busca parcelas privadas para instalar un punto limpio municipal

El Ayuntamiento de Corvera busca terrenos privados para la futura instalación de un punto limpio, teniendo en cuenta que las fincas de titularidad municipal no cuentan con los requisitos necesarios para tal fin. El alcalde, Iván Fernández (PSOE), comunicó ayer en el Pleno de aprobación de los presupuestos que tras negociar con el Principado, la administración autonómica asumiría el coste de la compra de la parcela así como su puesta en servicio. Esta cuestión salió a la palestra después de que la concejala de IU, Marisa Rodríguez, planteara la posibilidad de incorporar un punto limpio en las cuentas municipales. Fernández abundó además que esa parcela ha de contar con 5.000 metros cuadrados, un acceso a camino público y los servicios básicos. Por ello, pidió tomar como referencia el procedimiento llevado a cabo en el consorcio de recogida de animales y establecer unos pliegos de acuerdo con el Principado y Cogersa.

La sesión plenaria siguió el guion previsto. La mayoría absoluta del PSOE permitió aprobar las cuentas de 2024. "Acaba de nacer el ‘tripartito del no’, porque la oposición no ha apoyado el mejor presupuesto para la mejor Corvera", señaló la concejala de Hacienda, Patricia Suárez, que fue la encargada de desgranar el contenido del presupuesto, que cuenta con unos ingresos extra de cinco millones derivados de las previsiones municipales por el cobro de la llamada "tasa del 1,5 %" a las empresas del sector energético por el uso del tendido eléctrico y los ingresos que proporcionará la Ciudad Deportiva del Real Avilés. En total, los ingresos llegarán a 23,5 millones de euros. Ante las críticas de la oposición sobre esas partidas "no garantizadas", Suárez detalló que si no se incorporaran esas partidas al presupuesto, esos montantes no podrían utilizarse. "Si no recibimos esas cantidades no podremos disponer de esos gastos, que irían a partidas genéricas", apuntó después de defender que "el presupuesto es alto e irrepetible gracias a la gestión municipal del gobierno".

IU se abstuvo y argumentó que los ingresos estaban "inflados", además de demandar una mayor inversión en políticas sociales, agilizar los trámites para habilitar rotondas en Las Vegas y Los Campos y dotar al concejo de un punto limpio además de un medidor de la calidad del aire propio para Corvera además de dedicar el 0,7 por ciento de los recursos a cooperación y un puesto específico para el área de Igualdad. La portavoz de Vox, Diana García, confío en que la estimación de ingresos sea "halagüeña" y expresó que su negativa al presupuesto está fundamentada en "temas ideológicos" como "el bable y el género". También cuestionó la existencia de modificaciones presupuestarias. El PP, por boca de su portavoz Alejandro Méndez, defendió su "no" por la alta presión fiscal en el IBI y en las tasas, además de otras cuestiones más concretas como la falta de inversiones en el polideportivo Toso Muñiz de Las Vegas y pidió más dinero para las becas de comedor, un cajero móvil para Los Campos en ausencia de entidades bancarias y un "esfuerzo mayor" para reconocer la productividad del personal municipal.

La edil de Hacienda destacó, por su parte, el aumento en políticas sociales en el próximo presupuesto, que se situará en más de 7.000 euros al día y avanzó que las rotondas de Las Vegas y Los Campos están en proyecto, entre otras réplicas como la orientada al PP sobre el Toso Muñiz: "Estamos esperando por subvenciones europeas". Así las cosas, Suárez garantizó a la portavoz de Vox que habrá modificaciones presupuestarias a lo largo del año y del mandato "porque el presupuesto es algo vivo".