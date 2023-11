Emilio Cañedo, entrenador del Avilés, habló en rueda de prensa tras la derrota del conjunto blanquiazul en Copa del Rey ante el Arenteiro por 0-1.

Sensaciones. "Estamos tristes. Creo que la mayor sensación que tengo ahora. El equipo ha hecho un partido para pasar la eliminatoria, ha atacado, hemos generado más ocasiones que el rival, hemos mos competido, hemos jugado en campo contrario... La actitud es impecable. No quiero contar milongas de la mala suerte. No las estamos metiendo y eso nos condena".

La falta de puntería, clave. "No tengo explicaciones. El equipo ha jugado bien a pesar de que el campo estaba en mal estado. Ha jugado bien, ha atacado por dentro y por fuera, hemos generado, pero hemos perdido. Llevamos varias semanas, por no decir meses, así".

El Avilés, dominador. "Del minuto 55 al 90 y del 1 al 30 el Arenteiro no pisó nuestro campo. Hay que seguir picando piedra. Creo que por la lluvia el campo estaba pesado, pero aun así hemos hecho un buen partido a nivel asociativo. Tuvimos mucha posesión, pero sin efectividad. Y no era tener el balón por tener, estuvimos en campo contrario, creando ocasiones y repartiendo bien los espacios. Nos está costando mucho meterlas, pero no creo que sea por no tener gente capacitada para meterlas".

Seguir la misma línea. "La sensación es que este es el camino. Es lo que podemos trasmitir a la afición. Quiero pedir disculpas por no darles una alegría, pero agradecerles el ánimo que nos brindan, la compresión que tienen y el apoyo incondicional. Estamos súper orgullosos y creemos que estamos en el camino. Ser competitivos, ser un equipo que gana duelos y que se deja la piel en el campo. No se puede pedir más".

Ganar al Vetusta. "Llevamos desde el primer día queriendo sumar de tres. El próximo partido es el más importante e iremos a ganar, como hacemos siempre. Es un esfuerzo extra jugar tres partidos en siete días, pero tenemos suerte que hoy ha entrado gente que no ha tenido mucho protagonismo y lo ha hecho bien. Tenemos plantilla y fondo de armario para afrontar la semana".

El debut de Mauro. "Ha estado muy bien, en la línea del equipo. Creo que tiene una gran capacidad de liderazgo que nos viene bien".

Continuidad del doble pivote. "Lo que tratamos es de optimizar los recursos que tenemos. Cada partido es un mundo y lo planteamos de una forma diferente. No nos tenemos que quedar con el esquema que utilizamos, lo que hay que valorar es el estilo y la filosofía del equipo. Da igual el dibujo, tenemos que buscar la portería rival, atacar y hacerlo de forma organizada".

El apoyo de la afición. "Creo que salimos reforzados por la afición. Estamos tristes porque queremos ganar, es nuestro trabajo, pero salimos muy reforzados por el comportamiento de la afición. Están valorando que hacemos todo lo posible por jugar bien y ser protagonista.