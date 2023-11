"A Gil Parrondo le gustaba que le llamaran decorador, no director de arte"

El director y crítico de cine Víctor Matellano (Madrid, 1971), que es autor de "Decorados, Gil Parrondo" (T & B Editorial), ofrece esta tarde (19.30 horas) en el Centro de Servicios Universitarios la charla "Gil Parrondo, el rigor de la decoración cinematográfica". Esta actividad la programa la Cátedra de Cine de la Universidad de Oviedo dentro de la I Jornada de Cine, Arte y Cultura "Gil Parrondo". Atiende a LA NUEVA ESPAÑA por teléfono.

–¿Por qué le dieron dos "Oscar" seguidos a Gil Parrondo? ¿Qué trabajo hizo tan bueno?

–No sé si sabe que realmente él debería de haber ganado tres.

–Pues no lo sabía.

–El problema es que su trabajo en "Doctor Zhivago" está mal acreditado. Parrondo trabaja dos veces con David Lean: hace primero "Lawrence de Arabia" y allí aparece como decorador asociado o algo así. Después pasa lo mismo en "Doctor Zhivago". Esta película se lleva el "Oscar" al mejor diseño de producción, concretamente, John Box. El asturiano, como no estaba acreditado en aquella película, no recibió el que tenía que haber sido su primer "Oscar". Técnicamente, ese "Oscar" es suyo porque el decorador que más trabajó fue él.

–¿Y cómo le llegan los premios?

–Después viene Franklin J. Schaffner. Cuando recibe el primero estaba trabajando en la segunda, en S’Agaró, en Girona, haciendo "Nicolás y Alejandra". Cuando se lo dijeron se bajó un rato a la playa. Yo lo que creo es que no hay una casualidad. Cuando llegan sus "Oscar", él ya ha pasado por bastantes películas de lo que llamamos la "Runaway Productions", las producciones americanas que se rodaban en suelo español. A él le gustaba que le llamaran decorador, no director de arte, ni tampoco diseñador de producción. En aquellas películas, digo, tenía el "staff" tan alto que era bastante probable que antes o después le cayera un "Oscar". Pero esto no dejó de ser inédito para la época porque aunque Juan de la Cierva había obtenido un "Oscar" por una contribución técnica en una película, no hubo más españoles reconocidos. Lo que había conseguido Luis Buñuel fue por México.

–Y lo demás, sólo alguna nominación.

–Sí.

–¿Qué repercursión tuvieron los "Oscar" de Parrondo en España?

–Los aprovecharon mucho porque se los entregaron aquí, de forma oficial, el Ministro. En el "ABC" le dieron bastante cobertura.

–¿No recogió ninguno de los dos?

–Ninguno, ninguno. No fue a Hollywood porque las dos ceremonias le pillaron trabajando. Las dos veces. El de "Patton" le pilló cuando estaba haciendo "Nicolás y Alejandra". Uno de los dos fue compartido con Antonio Mateos que, en realidad, era el jefe de atrezzo. En ese "Oscar" tenía que haber habido seis o siete nombres. Se lo dieron, sin embargo, a los que se consideraron jefes de departamento. Pasa un poco ahora con los "Goya" del sonido: suben cinco o seis porque luego hay varias especialidades.

–Después de esto, la obra de Parrondo se quedó en España.

–Bueno, toda producción que vino por aquí intentó sumarle a él. Hizo las de "Los tres mosqueteros", de Richard Lester, que eran potentes. Hizo también "Robin y Marian". De hecho, prepara "Conan". lo que pasa es que luego la hace Benjamín Fernández. Luego tuvo una nominación más que fue por "Viajes con mi tía", de George Cukor. Le ofrecieron sí, ir a Hollywood, pero se quedó en España porque, supongo, le daría pereza: tenía aquí a su familia, estaba más que establecido, era mayor.

–No era muy de fardar de sus premios, ¿no?

–No. Sí que tenía sus premios en una vitrina en su casa y todos los que íbamos a su casa acababámos tocándolos. Él era muy discreto. Le emparejo mucho con Yvonne Blake, que consiguió su "Oscar" por "Nicolás y Alejandra", como él. Muchas veces quedábamos los tres y les hacía una broma. Le decía: ‘Yvonne, tú eres más española que Gil" porque tenía un carácter más temperamental. "Gil es más ‘british’, parece miembro del Club Diógenes’.