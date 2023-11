«Me limito a hacer mi trabajo y luego el eco que tenga ese trabajo no es cosa mía», dice el crítico Carlos Boyero

Carlos Boyero (Salamanca, 1953) es, sin duda, el crítico de cine más influyente de España. Oficia desde hace años en «El País», aunque antes lo hizo en otros periódicos. Esta tarde (18.00 horas) hablará de jazz, poesía y cine en el teatro Palacio Valdés, un encuentro que organiza el Festival Fifty Fifty. Antes de eso, conversa un rato por teléfono con LA NUEVA ESPAÑA

–¿Cuándo se dio cuenta de que el de crítico era un oficio peligroso?

–Desde el principio. Llevo creo que cuarenta y siete años escribiendo o así. No sólo haciendo críticas de cine: he tenido columnas siempre y tal; columnas de todo: de televisión y como en la televisión entra de todo... Sí, sí, era peligroso. Más por las columnas de televisión que por las críticas de cine. Con el cine he tenido problemas, pero mínimos comparados con cuando hablas de personajes de la vida real o del estado de las cosas. Pero, bueno, aquí sigo: he cumplido setenta años ya y llevo desde los veintitrés, o sea, que me tienen que seguir soportando.

–Parece un sinvivir eso de que quieran que les critique y que no les critique.

–Si los ignoro casi es peor. (Risas). No sé, que hable Boyero de lo nuestro aunque sea mal. ¿Me entiende, no?

–Ya, ya, porque saben que tiene muchos lectores.

–Sí, sí, claro. En eso nunca me he engañado a mí mismo: doy mi opinión. No tiene por qué ser acertada, no tiene por qué ser la verdad, en todo caso, es mi verdad y es mi opinión simplemente. Por supuesto que me puedo equivocar, pero, vamos, siempre he contado lo que pensaba de las películas y de las cosas.

–¿Es usted una «Rock Star»?

–No, pero me lo dicen mucho (Risas), así que voy a acabar creyéndomelo. Me limito a hacer mi trabajo y luego el eco que tenga ese trabajo no es cosa mía. El eco se produce o no. Hay gente que lleva toda su vida intentando tener eco y es una oquedad. Para bien o para mal siempre he tenido eco.

–Tengo una curiosidad. ¿Repite con una película que puso mal? Y si estaba equivocado, ¿lo señala?

–Sí, he perdido perdón a los lectores y a mí mismo, aunque esto por lo que me pregunta me ocurre pocas veces. Me ha pasado en los festivales de cine que son una saturación: los he abandonado; me tiré treinta y cinco años cubriendo Berlín, Venecia, Cannes, San Sebastián y eso. Hay un momento en que tienes la cabeza después de cinco películas... Me ha ocurrido en alguna ocasión de ver una película y parecerme un tostón en medio del estrés, la saturación...

–Y las diez de la mañana.

–Sí. Luego la vuelves a verla tú solito en un cine y decir: «Joder, tío, no te enteraste de nada». Me ha ocurrido, pero no muchas veces. Si en una película me duermo puede ocurrir que sea falta de sueño, que no haya dormido la noche anterior, pero la mayoría de las veces es porque me aburro un montón. Pero sí, sí, he rectificado a veces, sí.

–Su oficio sólo puede ejercer en las grandes ciudades. Viene a Avilés donde no hay cines.

–Es muy terrible: todo ha cambiado. Soy de Salamanca, no soy de Madrid, pero me vine aquí muy joven y tal, con dieciocho años. Uno de mis grandes alicientes era que iba a poder ver mogollón de películas. Madrid era el paraíso en ese sentido. Conocí todos los barrios de Madrid yendo a los cines que, entre otras cosas, eran más baratos. Eso ahora da un poco igual porque en Madrid están cerrando un montón de cines porque la gente consume el cine mayoritariamente ya en su casa.

–¿Y a usted le pasa igual?

–Sigo yendo al cine, pero yo que estoy completamente incomunicado con la tecnología, me muevo bien por las plataformas.