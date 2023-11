Olatz Rivera, el mejor silbato para un derbi

La gran estrella del Oviedo Vetusta-Avilés que se juega hoy a las 16.00 horas en El Requexón no tendrá una pelota en los pies. No será un extremo talentoso o un canterano azul que promete ser el próximo capitán del primer equipo. Todos los focos apuntarán a Olatz Rivera, colegiada que acaba de ser nombrada la mejor árbitra de la Liga F. La bilbaína, que entre risas reconoce que todavía no se cree el reconocimiento que tuvo el pasado jueves, atiende a LA NUEVA ESPAÑA en la víspera de su debut en tierras asturianas.

"No puedo estar más contenta, motivada y orgullosa. Las protagonistas son siempre las jugadoras, pero detrás de la labor de un árbitro hay mucho trabajo detrás", explica Rivera, que antes de salir de Madrid dirección Oviedo tuvo que asistir a un seminario online de arbitraje, para seguir mejorando. "Nunca se está lo suficientemente preparada", indica. Su pasión por el fútbol viene desde que era niña, pero la idea de tener un silbato en sus manos tardó en aparecer. "He jugado al fútbol toda mi vida. Me tomé muy en serio lo de llegar a ser profesional, quería estar en lo más alto", cuenta la vasca, que reconoce que su entrada en el mundo del arbitraje fue producto de la "casualidad".

"Mis padres me dijeron el otro día que con catorce años ya les había comentado algo del tema, pero la cosa quedó en nada. Después, con 17 años o así, estaba tomando un café con una amiga y vino otra chica a contarnos que se había apuntado al curso de arbitraje de fútbol sala. No sé cómo, pero nos acabó convenciendo y nos apuntamos al de fútbol. Y bueno, hasta ahora", comenta entre risas la árbitra. Tras debutar con 18 años, rápidamente dio el salto al fútbol femenino, ya que dado el crecimiento que estaba teniendo necesitaban árbitras. Rivera fue una de las seleccionadas para hacer un curso y, tras superarlo, ahora suma su novena temporada dirigiendo en la élite del fútbol español.

El Vetusta-Avilés será su tercer encuentro de Segunda Federación tras un Valle de Egüés-UD Logroñés y un Numancia-Navalcarnero. "La Primera División femenina y Segunda Federación no tienen nada que ver, no se pueden comparar. El ritmo de juego es muy diferente, sobre todo a nivel de fuerza. El nivel es diferente", explica la colegiada, que tiene claras las diferencias que ve entre arbitrar a chicos y chicas. "Para las faltas es más sencillo pitar las de los chicos, se ve más claramente. En cambio, en el trato las chicas son más compresivas a la hora de entender las decisiones, con ellos cuesta un poco más", asegura Rivera.

Y, a pesar de que en el mundo del fútbol los improperios al colectivo arbitral están a la orden del día, la bilbaína confiesa que nunca ha vivido ningún problema. "Nunca he recibido un trato distinto de un jugador por ser chica. Todo el mundo es muy respetuoso. Te dicen cosas porque al final eres la árbitro, pero nada que no le dirían a otro compañero", indica. "Y si lo dicen han tenido suerte que no les he escuchado", bromea la colegiada.

"Creo que me va a tocar sacar el carácter", señala de buen humor Rivera, que cree que el Vetusta-Avilés que se disputa esa tarde entre dos equipos con algunos problemas clasificatorios va a ser un encuentro "disputado y complicadillo".

"Al final son equipos cercanos y un derbi siempre es diferente a un partido normal", destaca sobre el que será su debut en tierras asturianas. Tras arbitrar el Clásico femenino o duelos de selecciones, Rivera ahora tendrá otra gran cita en sus manos, un derbi asturiano.