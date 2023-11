El SIPLA reclama al Principado que active los procesos selectivos ante la falta de policías locales

Faltan policías locales en Asturias y faltan porque, denuncia el Sindicato Independiente de la Policía Local (SIPLA), "ni el Principado, ni los ayuntamientos convocan las oposiciones que corresponden". Esta falta de personal es medible: Ildefonso Rodríguez del Río, el secretario general de la formación en Asturias, asegura que "si el Principado precisa de 1.200 agentes, tenemos ahora 800 y algo". La plantilla de Avilés, según la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) municipal, debería contar con 119 agentes. "Pero faltan diez", apunta Daniel Casero, el secretario del SIPLA en Avilés. Cuarenta son las plazas sin cubrir en Gijón.

Esta situación, señalan los dos dirigentes sindicales, "es acuciante y lo será más en cuanto vayan pasando los meses", explican Casero y Rodríguez casi a dúo. "La falta de efectivos va a generar problemas en las calles", añaden a continuación. Pero no sólo ahí: "Los opositores llevan desde 2021 preparando los exámenes, las pruebas físicas, las mentales, pero ni el Principado, ni los ayuntamientos de Avilés y Oviedo convocan procesos selectivos", subraya Casero.

El problema que denuncia el SIPLA mayoritario en el sector viene de la presentación de un recurso por parte de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) a las bases de una convocatoria de oposiciones. Lo hizo en virtud de una sentencia publicada por el Tribunal Supremo en julio de 2022 en la que se anulaba el requisito de tener una estatura mínima de 1,60 metros exigido a las mujeres para ser admitidas en las pruebas selectivas de ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía, al constituir una discriminación indirecta de las mujeres respecto de los hombres, a quienes se requiere una estatura mínima (1,65 metros) menos exigente, ya que es mucho mayor el porcentaje de mujeres (25 por ciento) que el de hombres (3 por ciento) que no alcanzan la altura requerida.

El recurso que presentó CSIF busca aplicar esta sentencia en los servicios de seguridad municipales. Según la ley de Coordinación de Policías, los ayuntamientos asturianos tienen la potestad de convocar procesos selectivos para cubrir sus vacantes, pero también pueden delegar esta convocatoria en el Principado. "En todo caso, siempre con las mismas bases: todos los concejos", señaló Casero. Los únicos ayuntamientos que no han delegado esta competencia han sido los de Avilés y Oviedo.

"Sucede que la presentación del recurso de la CSIF lo que ha hecho ha sido retrasar aún más la convocatoria de selección de policías que fue en 2021", explicó Rodríguez del Río. De hecho, estaba previsto una convocatoria para finales del verano de 2022, pero la presentación del recurso de la CSIF la paralizó en diciembre de ese año. "No parece que se vaya a convocar uno nuevo", añadió Casero. "Porque ese recurso no está señalado y va a tardar en estarlo", explicaron los dos policías. El SIPLA, ante esto, asegura que el Principado lo que está haciendo es esperar a que se resuelva el recurso hasta saber si tiene que haber altura máxima o no para las candidatas mujeres. "Pero obra así porque no tiene voluntad política. Tiene la capacidad suficiente para decidir por sí mismo", indicó Rodríguez.

Esta decisión del Principado ha generado vacantes que están "parcheando" los ayuntamientos acudiendo bien a la figura de los auxiliares de policía, bien a los funcionarios eventuales. "Es decir, que reconocen que faltan agentes, pero no hacen nada para que esos funcionarios eventuales puedan optar a tener su plaza en propiedad", explicó Casero.

Los auxiliares de policía están reconocidos por la Ley de Coordinación de Policía, pero sus funciones son limitadas: regular el tráfico, atender los requerimientos de información en los concejos en los que, en fechas vacacionales, ven incrementada su población de manera clara: Castrillón, Gozón y Soto del Barco son tres de ellos.

Los funcionarios eventuales llegan a los puestos "por un tiempo determinado", pero sin la misma formación que los policías funcionarios (ocho meses en la Escuela de la Policía Local). "Los ayuntamientos no pueden abaratar sus dotaciones a costa de estos trabajadores", denunciaron los dos agentes. "La seguridad es una cosa muy seria", concluyeron.