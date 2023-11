Abraham Mazuelas: "Hay que dar una vuelta a la venta del pescado, nos comen los gastos y las cuentas no salen"

Abraham Mazuelas, elegido patrón mayor de Luanco por los pescadores de la cofradía de ese puerto, contradice las estadísticas que alertan de un grave problema de envejecimiento del colectivo pesquero asturiano y falta de relevo generacional. Es joven, al menos mucho más joven que la media del sector. Y también aparenta tener arrojo para no quedarse de brazos cruzados ante el incierto futuro que se cierne para un sector –el pesquero– asfixiado por la economía, los precios del pescado, el medio ambiente, los cupos de captura, las leyes que emanan de Europa y los reglamentos que las desarrollan en España. En esta su primera entrevista explica el por qué del paso al frente que ha dado y su visión del estado de la pesca.

–Preséntese. ¿Quién es Abraham Mazuelas Rodríguez?

–Nací en Luanco en 1988, soy fío de "el Carpintero", nieto de "Lebrús" y bisnieto por parte de madre de la familia de "Los Capitanes". Estoy casado, tengo un crío y esperamos otro bebé para diciembre.

–O sea que lo de pescador le viene de familia...

–Bueno, mi abuelo dejó la mar para meterse en Ensidesa y mi padre fue, como su apodo indica, carpintero. Mi bisabuelo sí que entra en la categoría de pescador durante toda su vida.

–Lo que al parecer quiere ser usted...

–Pues sí, me gustaría jubilarme en la mar. Espero que me dejen.

–Ya llegaremos a eso. Primero dígame, ¿qué estudios hizo?

–Bachillerato en el instituto de Luanco y Patrón de Altura en la Escuela Náutico Pesquera de Gijón. Posteriormente, Mayor de Máquina, eso compatibilizándolo ya con actividad pesquera al percebe.

–Otros se inician en la pesca "a pelo", sin pasar por las aulas. ¿Por qué se quiso formar usted?

–Para adquirir conocimientos y para tener papeles; o sea, para estar en regla. Me gusta hacer las cosas, como se suele decir, "por el libro".

–¿Cómo fue que le picó el gusanillo de la pesca?

–Iba con mi güelo a los pedreros, salíamos en bote... Veía el ambiente pesquero del pueblo, los barcos, la rula, el pescado... Y con 17 años dije en casa que quería un bote.

–A esa edad otros adolescentes piden una moto...

–Pues ya ve, yo tenía muy claro que quería ser pescador. Y ahí empezó todo.

–¿Y cómo siguió?

–Empecé al percebe en sociedad con un amigo. Compramos una planeadora que acabamos vendiendo y entonces yo encargué mi actual lancha, el "Lebrús", que me permitió ampliar horizontes pesqueros en 2019. La construí en Porto Novo y sin un euro de ayuda o subvención.

–Lo dice con orgullo...

–El orgullo es haberla pagado con mi trabajo. Yo no eché de menos las ayudas, aunque fastidie que subvencionen la compra de un barco de segunda mano o el desguace de uno viejo y no te den un céntimo para construir uno nuevo. Si recibes subvención te marean con mil papeles y te lo miran todo cien veces. No renta.

–En función de su barco, ¿cuáles son sus especies objetivo?

–Sigo yendo al percebe con planeadora y con el "Lebrús" pesco lubina, marisco, xarda cuando hay y también hacemos campaña de ocle. En Luanco somos pocos y andamos a todo, pero todos a los mismo. Precisamente uno de los retos de este puerto es lograr diversificar la actividad.

–Vamos al momento en que decidió presentar candidatura para ser patrón mayor de Luanco. ¿Por qué lo hizo?

–Di el paso porque a José Luis (Gutiérrez), el anterior patrón, le quedan poco años de mar. Yo miro a 2030 y veo que las cosas están muy feas: que si la transición ecológica, que si los molinos eólicos, que si los cupos, que para la pesca no mira nadie, que todo son restricciones y gaitas. Está como el tiempo en estos días: revuelto. Así que hablé con José Luis y le comenté qué le parecía que yo me presentase.

–¿Y qué pasó?

–Pues que se hizo a un lado y me dio todas las facilidades para sucederle. De modo que solo hubo una candidatura: la mía.

–Por la situación que describe de cómo está la pesca, hay que ser muy valiente o muy inconsciente para coger el timón del barco. ¿Usted es de los primeros o de los segundos?

–Quiero pensar que de los primeros. Quiero luchar por la pesca, por su futuro; quiero vivir de lo que me gusta hacer. Y me he rodeado de un grupo de personas que comparte este deseo. Gente con actitud, positivos, jóvenes en su mayoría. A ver cómo se nos da. Los políticos hablan mucho de la necesidad de relevo generacional... Pues aquí estamos, a ver si ahora nos apoyan como dios manda o siguen poniendo palos en las ruedas que lo único que hacen es cansar a uno.

–¿Qué perfil tiene la flota pesquera luanquina?

–Vivimos fundamentalmente del percebe, la lubina y el marisco. Estamos, por así decir, altamente especializados y somos polivalentes.

–¿Está satisfecho con el rendimiento que obtienen de la comercialización de sus capturas?

–En absoluto. A día de hoy nos comen los gastos y las cuentas no salen. Los ingresos no suben en la misma proporción que los gastos. Es un asunto del que espero poder hablar con Pesca y los agentes comerciales o con quien corresponda para revertir la situación. A esto de la comercialización hay que darle una vuelta.

–Centrándonos en las especies de las que depende la cofradía de Luanco, ¿en qué estado se encuentra la pesquería del percebe?

–Cada año estamos más preocupados por su declive. Vamos a peor porque escasea y pierde tamaño. No sabemos por qué, y por eso debería de hacer algún estudio o analizar qué está pasando.

–¿Qué me dice de la lubina?

–Los últimos años bien, no hay queja.

–Concluidas las elecciones en las cofradías de pescadores asturianas, ahora tocan los comicios a la federación regional. ¿Es usted proclive a la continuidad del actual presidente, Adolfo García Méndez?

–Personalmente creo que habría que darle otro mandato, pero lo consultaré con el cabildo y tomaremos la decisión por mayoría.