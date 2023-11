Colas en la apertura y ventas exprés en la feria avilesina del automóvil con más coches

El salón del automóvil Stock Auto que este fin de semana se celebra en Avilés abrió ayer sus puertas con éxito de público antes incluso de su inauguración. De hecho, había cola de más de medio centenar de personas esperando a que se abriera el Pabellón de La Magdalena, y solo una hora después ya se habían vendido vehículos, según confirmaron los responsables de los expositores que realizaron las operaciones de compraventa. En esta edición se ha logrado un récord de automóviles expuestos.

El presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, Daniel González, señaló que el Pabellón de Exposiciones y Congresos de la Magdalena acoge más de 320 vehículos de 23 concesionarios y unas 30 marcas comerciales. "Esta feria trata de ayudar a la comercialización de vehículos porque las marcas necesitan sacar sus stocks a finales de año y por tanto las ofertas son siempre atractivas. Es una buena señal que hubiera más de medio centenar de personas esperando a que abriera la exposición", señaló.

Alfonso Martino, miembro de la Asociación del Automóvil del Principado de Asturias, ASPA, destacó la cifra récord de vehículos expuestos. "Están aquí prácticamente todos los concesionarios, además de negocios dedicados a la compraventa, y todos ofrecen rebajas importantísimas y vehículos totalmente garantizados", señaló.

Martino, miembro además del pleno de la Cámara de Comercio de Avilés, destacó que "el éxito no se puede medir solo por lo que se venda hoy o mañana, sino que muchas operaciones se iniciarán en esta feria y se consumarán a lo largo de la próxima semana, incluso de los próximos quince días, en los concesionarios". Y añadió que, al contrario de lo que ocurría el año pasado y hace dos años, "ya ha aumentado la demanda, pero también la oferta y hay automóviles en stock. Ya no es necesario esperar un año o más para que entreguen el vehículo".

Las operaciones de compraventa no tardaron en llegar. Daniel López, del grupo Resnova, ya había vendido tres vehículos cuando aún no habían pasado ni dos horas de la apertura de Stock Auto. "La verdad es que la acogida es muy buena. Ya hemos vendido tres vehículos de distintas marcas. Nada más abrir había mucho público, y varias personas estuvieron mirando, pero éstas en concreto tenían las ideas claras y ya cerramos las operaciones. Tenemos oferta y vehículos, y esto hace que los precios bajen y el público se anime a comprar", afirmó. No fue el único, en otros expositores también había que esperar a ser atendidos.

Un centenar de "joyas de la carretera" en la concentración de turismos clásicos

El salón del automóvil Stock Auto reunirá hoy en el recinto del pabellón de La Magdalena a varias generaciones de coches fabricados antes de 1993. La concentración de clásicos se ha convertido ya en un cita obligada para los amantes de los coches, que hoy podrán ver hasta un centenar de estas "joyas de la carretera".

El recinto de exposiciones abrirá hoy sus puertas –último día– a las 11.00 horas, y permanecerá hasta las 20.00 en horario ininterrumpido. El coste de la entrada es de dos euros, pero se puede entrar y salir las veces que se quiera a lo largo del día.

Stock Auto reúne coches nuevos a estrenar, los conocidos como Kilómetro 0, seminuevos y oportunidades en vehículos de ocasión.

Los concesionarios y empresas que acuden al salón proceden de toda la región, y el problema con el que se ha encontrado la organización es que ha tenido que rechazar algunas solicitudes por falta de espacio, ya que el recinto expositor está al máximo de capacidad para este evento.

De ahí que la Cámara de Comercio de Avilés y la Asociación del Automóvil del Principado, ASPA, aboguen por buscar una solución para ampliar la superficie expositora. Una podría ser, afirmaron en la presentación de Stock Auto, habilitar en el exterior del actual pabellón un anexo que incluso pueda ser desmontable cuando no sea necesario su uso.

La anterior edición de Stock Auto se cerró con la venta de más de 70 vehículos en dos días, sin contar las operaciones que se cerraron en días posteriores. El salón del automóvil atrajo el año pasado a unas 4.000 personas procedentes de todo el Principado, una cifra que entonces indicaba cierta recuperación tras el parón provocado por la pandemia del covid-19. La previsión para este año, teniendo en cuenta que se ha batido el récord de vehículos y de concesionarios y marcas participantes, es superar las cifras de visitantes.