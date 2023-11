El Gobierno de Corvera suspende la negociación con la plantilla municipal

El Gobierno de Corvera ha decidido, de manera unilateral, dar por terminadas las negociaciones sobre la plantilla para 2024 sin comunicarlo a los sindicatos del Ayuntamiento. La denuncia de la representación de los trabajadores llega tras enterarse estos de que se daban por zanjados ambos asuntos por el orden del día del Pleno, donde ya han sido aprobados.

El gobierno convocó tres reuniones para hablar de la plantilla de cara al año que viene. De nada sirvieron esos encuentros, ya que su único objetivo era "cubrir el expediente" y poder decir que ha habido negociación cuando no la ha habido, denuncian los sindicatos. Las únicas propuestas que han salido adelante han sido las del propio equipo de Gobierno, propuestas que dicen que responden a las peticiones de los jefes de departamento, pero no hay constancia de que se solicitasen informes de personal a los responsables de área y, además, se da la circunstancia de que en muchos departamentos el jefe es directamente un concejal y han sido sus propuestas las que se han aprobado, prosiguen en su denuncia pública.

El gobierno local, subrayan los mismos portavoces sindicales, también se ha negado a asumir siete mil euros anuales del seguro de accidentes de los trabajadores, "seguro que nos viene descontado del fondo social, un fondo que tienen todos los ayuntamientos, de donde se saca, por ejemplo, el dinero para pagar los ramos de flores cuando un compañero fallece, o ayudas que se dan a los trabajadores con personas dependientes a su cargo", añaden.

Y concluyen diciendo que la actitud del gobierno "está generando un profundo malestar en la plantilla municipal y provocando que compañeros se vayan a trabajar a otros ayuntamientos con mejores condiciones laborales". Desde la representación sindical sienten que el Ayuntamiento no escucha sus peticiones y que no se les reconoce el esfuerzo que hacen todos los trabajadores sin cuyo buen hacer "no se podrían ofrecer los servicios públicos de calidad de los que tanto presumen".