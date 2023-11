El negocio emergente del cáñamo llega a Avilés: de la cosmética a la alimentación

Durante décadas, la planta del cannabis ha estado relacionada con el consumo lúdico de la marihuana, droga considerada ilegal para usos recreativos en una amplia mayoría de países. Pero en los últimos años, ha dado lugar a una batería de aceptaciones para su consumo médico legal en varios estados, como en Alemania el pasado agosto. En España, en cambio, está limitado a casos concretos. Pese a ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS), emitió un comunicado en 2017 en el que recomendaba la despenalización del uso del hasta hace poco desconocido hermano de la marihuana: el cáñamo.

De ahí el auge en el comercio de productos procedentes del cáñamo, como el CBD, una de las más de 200 subespecies extraídas de la planta de cannabis. En 2019, en toda España, había alrededor de 25 tiendas. En 2023, sólo en Madrid, se contabilizan cerca de 20 establecimientos con productos derivados del cáñamo. En Avilés, el fenómeno ha aterrizado tarde, pero ya son tres las tiendas especializadas en ello. Es el caso de La Rapiega, en El Carbayedo, inaugurada en abril de 2022 por Ángela Menéndez. En su caso, la marihuana "que no coloca" es minoritaria en el negocio, ya que lo más demandado en su caso son productos de cosmética, alimentación –caramelos, infusiones o harinas a partir de semilla de cáñamo– e incluso textiles, como gorros, bolsos o mochilas.

"El CBD funciona muy bien en cosmética, sobre todo para temas dermatológicos, ya que no genera alergias ni reacciones. Es muy hidratante y tiene un efecto calmante para las pieles irritadas", comenta Menéndez, quien destaca los beneficios de su uso como tratamiento para la dermatitis, la psoriasis o el acné, algo muy demandando entre la clientela más joven. En su caso, la propietaria cuenta con varios clientes que padecen de problemas en su piel, como dermatitis en el cuello cabelludo, y que tras probar varios tratamientos, hallaron mejora en un champú sólido con CBD. En cuanto las razones por las que se recurre a productos derivados del cannabis, Menéndez explica que, en la mayoría de casos, se debe a no encontrar soluciones en productos convencionales y sí hallar un rápido efecto en el CBD. "Tiene propiedades analgésicas, antiinflamatorias, por lo que también es efectivo para personas con dolores crónicos", destaca.

En este caso, los productos cosméticos no son un asunto acotado a las tiendas de CBD, sino que cada vez más farmacias deciden incorporarlas a sus estanterías. Es el caso de Marcos Laviana, farmacéutico avilesino, que cuenta con varias cremas en el negocio. Explica que no se cierra a este nuevo tratamiento medicinal. "Está indicado para el dolor y la inflamación. Lo veo bien como alternativa a medicamentos si tiene indicación médica", indica. Para Laviana, la clave radica en que el paciente "no tire por la calle del medio", por lo que destaca la importancia de consultarlo previamente o como alternativa en caso de no lograr beneficios con otros tratamientos. "Si funciona, genial. Si va mal, fuera", afirma.

Sobre los aceites, Ángela Menéndez explica que se trata del producto más demandado entre sus clientes mayores de 35 años. Su uso recomendado es tópico, tal como indican los propios envases y las agencias. Pese a ello, su utilización más habitual es vía sublingual. Los aceites, según explica, son muy positivos para casos en los que se experimentan fuertes dolores de menstruación o de migrañas. "Tienen efecto acumulativo, por lo que cuanto más se extienda su uso, logra mejores efectos", destaca la comerciante, quien añade que el CBD no genera tolerancia ni dependencia, a diferencia de otros medicamentos. El farmacéutico Marcos Laviana, por su parte, apoya su uso para los dolores menstruales. "Es una alternativa para reducir el abuso del ibuprofeno, pues tiene efectos secundarios", comenta.

El otro producto estrella del CBD son las flores, conocida como la marihuana que no coloca. "Conserva el sabor, el aroma y mantiene los efectos, pero sin efectos psicotrópicos", afirma Menéndez, y es que el efecto "colocón" de la marihuana se debe a su alto contenido de THC, que en el cáñamo se reduce a un máximo del 0,2 por ciento tal como dicta Sanidad para su comercialización. En su caso, la mayoría de los clientes que adquieren flores son fumadores que quieren ir reduciendo su consumo de marihuana, pero que disfrutan el sabor, el olor y los efectos calmantes. Además, señala que su condición analgésica las convierte en idóneas para tratar los dolores durante la menstruación o los dolores fuertes de cabeza para los clientes fumadores.

Respecto a los productos alimenticios, Ángela Menéndez destaca que están elaborados a partir de semilla de cáñamo, que no contienen CBD ni THC, como estipuló el Ministerio de Consumo en el año 2022. Este producto está considerado como uno de los denominados "superalimentos" dados sus altos niveles proteicos y nutricionales.