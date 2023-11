Maricuela, histórica del PSOE: "Hay que luchar unidos por la paz y contra los fascismos"

Cumplirá 105 años el próximo 17 de noviembre, pero sigue compartiendo sus ideas y principios igual que siempre. Porque "nací socialista", repite María Ángeles Flórez Peón, "Maricuela", ante los miembros de las Juventudes Socialistas de Asturias, que ayer le rindieron homenaje en Avilés en el marco de la Escuela de Formación de Otoño. "Hay que escuchar y respetar, pero hay luchar, luchar y luchar por la paz y contra las ideas fascistas".

Maricuela es presidenta de honor de las Juventudes Socialistas desde 2015 y un referente para todos sus integrantes, como repitieron ayer los máximos responsables de la organización durante el acto. Considerada la ultima miliciana española viva, el secretario general de las Juventudes Socialistas de España, Víctor Camino, certificó con datos la afirmación de que "Maricuela" nació socialista.

"El PSOE tiene 144 años de historia, y las Juventudes Socialistas van a cumplir 120. Tú vas a cumplir ahora los 105 –se afilió a las Juventudes Socialistas ya en 1936–. Por eso, por su vida, su trayectoria y su lucha, Maricuela es un referente internacional, porque pocas personas como ella pueden ser reconocidas en la lucha socialdemócrata y es el ejemplo de quienes dieron todo con tanta generosidad a una causa política como es el socialismo y la libertad, que permiten que hoy nosotros estemos aquí", señaló Víctor Camino.

Maricuela no ocultó su emoción, y menos cuando los jóvenes socialistas reunidos en Avilés le hicieron entrega de una placa y de un ramo de rosas que ella agradeció. Desde el primer momento advirtió de que está "sorda a tope, así que tenéis que hablar alto para que os oiga". Y si bien escuchó los discursos del secretario general de las Juventudes Socialistas de España y de Olaya Rosell León, secretaria general de la organización en Asturias, la histórica militante del PSOE pidió que le dieran un micro para dirigirse al público. "Os admiro y os quiero a todos", dijo emocionada.

Su discurso fue de síntesis, con ideas tan claras como rotundas y sencillas: "Hay que interesarse por la política y por lo que ocurre, para que no se repita la historia, que fue muy triste. Estamos en malos tiempos, con crímenes y guerras, y es una pena. Pero estoy orgullosísima de esta juventud que se interesa por lo que ocurre. Hay que luchar, luchar y luchar para que haya paz. Hay que escuchar las ideas de los demás y luchar contra las que son malas pero desde el respeto. Pero cuidado con los fascistas, que son muy peligrosos, unos criminales. A esos hay que respetar, pero no dejarles obrar, eso no", afirmó rodeada de jóvenes socialistas en la Casa del Pueblo de Avilés. Maricuela pidió unidad en el PSOE. "Hay que estar unidos y dar ejemplo de esa unidad y del respeto" para poder vivir en libertad, insistió.

La secretaria general de las Juventudes Socialistas en Asturias, Olaya Rosell, se refirió a la dura vida de Maricuela, relatada en su libro de memorias, y a su querer por los jóvenes del PSOE, de los que la histórica socialista se siente "muy orgullosa" y a los que pasa el testigo "porque tenéis que seguir luchando". Rosell destacó, precisamente, la implicación que Maricuela mantiene con el partido. "Has participado en campaña electoral, como la de José Luis Rodríguez Zapatero, e incluso fuiste cerrando las listas electorales, como ejemplo de mujer comprometida con el partido. Si ahora tenemos derechos es gracias a personas como tú y a otros compañeros que fallecieron y que dieron la vida por la libertad", agregó.

Maricuela fue condecorada este año como Hija Predilecta de Asturias, pero su delicado estado de salud le impidió acudir a la recepción de los reyes Dos Felipe y Doña Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en los último Premios Princesa. "Probablemente este acto en Avilés sea uno de los pocos a los que ya pueda acudir", aseguró Magdalena Antuña, una "hija del exilio" que ayer acompañó a Maricuela junto a Salomé Díaz, exconcejala de Memoria Democrática en Gijón, y a Constantino Fernández. De momento, habrá que celebrar su 105 aniversario.