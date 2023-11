Mecerreyes, sobre la situación del Avilés: "No sé si es un bloqueo mental, pero necesitamos ganar"

"No sé si tenemos un bloqueo mental o qué es, pero necesitamos una victoria para cambiar el chip". Así se expresa Javi Mecerreyes, el gran destacado del partido entre el Avilés y el Vetusta. El pivote avilesino sufrió un marcaje al hombre muy bien realizado por el conjunto carbayón, pero a la primera que se pudo liberar de su marcador anotó un gran gol tras irse de tres rivales. A pesar de ello, su tanto no sirvió para que los blanquiazules se llevasen los tres puntos a casa, ya que en la segunda mitad el cuadro azul puso la igualada. Van ocho empates en diez partidos y el equipo sigue atascado en la clasificación, lejos de la lucha por el ascenso, a la que parecía llamado. "Estoy jodido, la verdad. Es lo de siempre. Nos empezamos adelantando, con buenas sensaciones, y en una jugada aislada nos consiguen empatar", confiesa tras el encuentro Mecerreyes, que lamenta que los suyos no se hayan podido llevarse un preciado botín de su visita a tierras ovetenses. "No sé si es mental o qué es, pero con una victoria cambiaría todo. La cosa es que no acaba de llegar, nos está costando mucho", lamenta el centrocampista, que cree que uno de los factores clave para no conseguir ese ansiado triunfo pasa por dejar de una vez por todas la portería a cero. "Normalmente siempre solemos hacer gol. Si dejásemos la portería a cero, con un 1-0 nos valdría para ganar. Es algo que nos está costando y puede ser lo que nos haga cambiar la dinámica", apunta el avilesino.

A pesar de no irse contento de El Requexón por el resultado, Mecerreyes se muestra satisfecho por anotar su primer tanto de la temporada. "Fue una segunda jugada muy rápida. Hice un recorte y me quedé solo contra el portero. Se la eché a un lado y por suerte acabó dentro", recuerda el blanquiazul, que reconoce que tuvo cierto miedo por el viento, que podía cambiar la trayectoria de su disparo. "Igual por culpa del aire se quedaba corta. El viento ha marcado el partido, era como si tuviésemos una mano delante que no nos permitía avanzar". Este tanto, además, supone un golpe de confianza extra dentro del buen rendimiento que está exhibiendo el centrocampista. "Hacer gol para la gente de segunda línea, que normalmente no estamos acostumbrados, siempre supone algo más", señala el avilesino, que añade: "Yo quiero aportar en todo lo que pueda y ayudar a que colectivamente podamos mantener la portería a cero para conseguir ganar de una vez por todas". Cañedo ha cambiado el esquema en los últimos partidos, pasando de un 4-3-3 a un 4-2-3-1 que está sacando la mejor versión de Mecerreyes, que confiesa sentirse más cómodo en ese doble pivote. "Normalmente siempre he jugado en esa función, en un doble pivote. Estoy a gusto en todo el centro del campo, como pivote único o como interior, pero si hay que escoger prefiero seguir con este esquema", indica el avilesino, que ahora espera seguir aumentando su eficiencia goleadora, pero "que sirva para conseguir una victoria".