Los talleres de reparación de vehículos buscan personal cualificado y para formar

Los talleres de reparación buscan personal no solo cualificado, sino también con ganas de aprender y formarse. Pero no lo encuentran. La situación se está volviendo tan compleja que se están planteando aprovechar realizar cursos de formación a la carta como los que realiza el potente sector del metal asturiano con el Ayuntamiento de Avilés, e incluso fichar profesionales en el extranjero, aunque esta opción sería un último recurso.

Alfonso Martino Bernardo, presidente de la Asociación del Automóvil del Principado, ASPA, y miembro del pleno de la Cámara de Comercio de Avilés aseguró que "la carga de trabajo de los talleres asturianos es enorme", con listas de espera de días e incluso de semanas si no se trata de urgencias. Los motivos son dos: la antigüedad del parque de vehículos, con una media de 13 años, y la carencia de profesionales.

El problema es que tampoco encuentran jóvenes que se quieran formar, y los que acuden a Formación Profesional no salen con la suficiente preparación o no acaban sus estudios. "La carencia de recursos económicos hace que en esos centros formativos no cuenten con las máquinas y herramientas que se utilizan hoy en día. La mecánica es electrónica y la formación de FP está obsoleta", explicó Martino Bernardo.

Las dificultades que supe la falta de personal cualificado ya fueron denunciadas por ASPA hace una década, cuando incluso el sector llegó a alertar de la posibilidad de que desaparecieran con el tiempo hasta un 50% de los talleres que entonces había en Asturias.

"La situación es muy difícil, porque no solo es que haya pocos profesionales ahora, es que hay que prepararse para el relevo generacional, y eso va a ser un problema grave", aseguró el presidente de ASPA.

De ahí que la asociación se esté planteando recurrir a los cursos de formación a la carta de los que es pionero el Ayuntamiento de Avilés y que está dando muy buenos resultados para el sector metal a través del acuerdo con su patronal, Femetal.

"Esta fórmula nos permite a los propietarios de los talleres seleccionar a aquellos en los que puedes ver cualidades para la profesión, y además de la parte teórica, se forman en las propias empresas y con la maquinaria y herramientas que ya tenemos en los talleres. Es una oportunidad muy interesante que tenemos que explorar", afirmó el presidente de ASPA.

Varias marcas venden todos los coches que expusieron en Stock Auto

La XIII Edición de Stock Auto, celebrada el pasado fin de semana en el pabellón de exposiciones de La Magdalena, cerró con éxito de público y de operaciones mercantiles. La Cámara de Comercio, organizadora del evento junto con la Asociación del Automóvil del Principado, ASPA, asegura que varias marcas vendieron todos los vehículos con los que acudieron a la muestra. En total, "in situ" se realizó la compra venta de medio centenar de automóviles, a los que hay que sumar las operaciones que se agendaron para culminarlas en los concesionarios.

Los dos días en los que se celebró el salón del automóvil, más de 3.000 personas pasaron por el pabellón ferial, en el que se expusieron 320 coches. El éxito ha llevado a la Cámara de Avilés a confirmar la XIV edición de Stock Auto y que se trabajará para "mejorar indicadores", aunque también desde la institución cameral se matizó que "aún es pronto para estimar el retorno económico indirecto" que supone este salón para la ciudad.

El mal tiempo no impidió que de manera paralela a la exposición de vehículos nuevos, de kilómetro cero, seminuevos y de ocasión, se celebrara el que ya es un tradicional encuentro de coches clásicos. Más de 40 conductores se concentraron en el exterior del recinto de La Magdalena con sus automóviles, desfilando además para que los visitantes pudieran disfrutar de las joya automovilísticas. Todos los coches participantes en este evento tenían que haber cumplido un requisito imprescindible: estar fabricados antes de 1993.