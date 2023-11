Vidales ratifica a Cañedo al frente del Avilés: "Cuenta con mi total confianza"

"Me considero responsable del mal rendimiento que está teniendo el equipo". Javier Vidales, el director deportivo del Real Avilés, habló con franqueza en el programa "Zona Mixta", del club, en el que habló de la situación de Emilio Cañedo, el entrenador, al que transmitió su "total confianza" a pesar de la situación del equipo, más cerca de la zona de descenso que de la promoción de ascenso, a la que aspira. También se refirió a los jugadores, de los que espera que "estén al nivel que pueden dar. Es lo que tenemos que revisar", señaló.

"No se cesa al míster porque no es lo que tenemos que hacer", sentenció con claridad Vidales. El astorgano explicó que Cañedo "ha demostrado manejo y es una persona que lleva mucho tiempo aquí", por lo que tiene "confianza máxima" en él. Otro punto que dejó claro el director deportivo blanquiazul es que no tiene pensado ser él el que se siente en el banquillo del Suárez Puerta ni está dentro de sus planes abandonar el barco blanquiazul. "Rechacé una oferta muy potente de China porque tenía claro que quería venir a Asturias. No me arrepiento de venir al Avilés, sigo ilusionado porque veo la fuerza en la mirada de Diego Baeza", indicó.

Vidales también habló de la plantilla del Avilés, algo que desde parte de la afición llevan tiempo discutiendo. "Los jugadores tienen el nivel suficiente para estar arriba. Otra cosa es que estemos al nivel que podemos dar de verdad. Es lo que tenemos que revisar", apuntó el astorgano, que añadió: "Esta plantilla no la cambió por nadie". Uno de los puntos tratados es la comparación entre el equipo que terminó la pasada campaña y esta. "Comparar el final de la temporada de un equipo que ya tuvo tiempo para armarse con lo de ahora no es justo. El tiempo es el mejor juez que hay en esta vida, vamos a dejar que pase", comentó.

Sobre el mercado invernal, Vidales reconoció que está mirando fichajes "para todos los puestos", ya que "es mi trabajo". "Tengo jugadores en mente para todas las posiciones", confesó el director deportivo, que también añadió que "no tiene pensado cambiar a nadie". "Estoy esperando que las cosas cambien, no quiero cambiar personas. Veo que hay margen de mejora y que las personas quieren mejorar. Estoy muy contento con lo que tengo", explicó el blanquiazul, que trató la situación de un nombre propio, Bertín. "Su cesión es muy complicada, aunque tengamos fichas libres, porque solo ha firmado por un año con la Cultural Leonesa", indicó.