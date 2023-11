Detienen al dueño de un perro porque su can mató a otro en Piedras Blancas

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Salas de 52 años como supuesto autor de un delito contra los animales cometido el pasado mes de junio en Piedras Blancas. Esa acción policial responde al ataque de un perro del detenido a otro, que resultó con heridas graves y posteriormente falleció tras pasar por un quirófano, según manifestaron los agentes del Seprona que investigaron el suceso. Todo ocurrió en las inmediaciones del aparcamiento de las piscinas municipales de Castrillón.

Según la sucesión de hechos aportada por la Guardia Civil, unavecina de Castrillón estaba en la calle acompañada de sus dos canes, ambos de raza Yorkshire terrier y atados, junto a su dueña con una correa. En un momento dado, un perro de raza pastor belga malinois y de mayores dimensiones que los otros dos, se dirigió directamente a uno de los Yorkshire y le mordió en el lomo. Según el relato de la Guardia Civil, el pastor belga llegó a atraparlo por completo entre sus mandíbulas. El ataque provocó heridas graves en uno de los pulmones del Yorkshire, de once años, lo que finalmente le ocasionó el fallecimiento tras una operación quirúrgica de la que no pudo salir con vida. El pastor belga, propiedad del detenido, caminaba sin bozal y estaba suelto. El ahora detenido estaba también acompañado en ese momento por otro can, un pastor alemán.

Tras la agresión del pastor belga al Yorkshire, el dueño del perro atacante se marchó del entorno de las piscinas municipales de Piedras Blancas. Lo hizo además sin facilitar ningún dato a la dueña de la víctima, ni datos de identidad ni seguro del animal "evadiendo de esta manera su responsabilidad como propietario del perro", según indicaron desde la Guardia Civil.

La investigación que dirigió la Guardia Civil y con la que colaboró la Policía Local de Castrillón permitó dar con el paradero del dueño del perro agresor, un salense de 52 años, y su posterior detención. El caso está en manos de los Juzgados de Avilés.