Miguel Sierra, el chico que no juega en el Avilés pero todo el mundo quiere

"Han venido clubes a varios partidos a ver expresamente a Miguel Sierra. Como no juega mucho, se han quedado a verle entrenar". Como había confesado Javier Vidales en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA, Miguel Sierra es el gran caramelo del Avilés. El mediapunta andaluz recaló este verano en el conjunto blanquiazul y ha firmado para las próximas dos temporada. Pero, a pesar de tener contrato, son varios los equipos que siguen al talentoso futbolista. "Le puedo decir que ya hemos tenido dos ofertas de clubes profesionales por Miguel Sierra", aseguró el astorgano. Pero, si todo el mundo le quiere, ¿por qué no juega en el Avilés?

Los datos hablan por sí solos. Sierra es, con 82 minutos, el tercer jugador menos utilizado por Emilio Cañedo, solo por delante de Valcarce, lesionado, y Mauro, que aún no ha debutado con la camsieta del Avilés. Incluso jugadores que el año pasado tenían un papel residual, como Guram o Pablo Espina, han tenido más minutos que el granadino. Sin embargo, a pesar de casi no contar con oportunidades, cada vez que sale al terreno de juego provoca cosas. Prueba de ello fue su participación ante el Vetusta, cuando nada más salir tuvo un gran eslalon que culminó con un disparo al travesaño. Y no solo eso. En pretemporada Sierra fue uno de los nombres más destacados, con actuaciones dignas de elogio como la que se vio ante el Sporting, tanto contra el primer equipo como su filial.

Por ello, cierto sector de los aficionados piden sin cesar a Sierra dentro de los onces de Cañedo. Con el cambio de esquema que ha hecho el ovetense, pasando a jugar con dos pivotes y un jugador en tres cuartos por delante, el granadino tiene un hueco ideal para sus habilidades. Gracias a la protección defensiva que aportan Mecerreyes y Guram, el granadino estaría más liberado en labores de destrucción y podría centrarse en crear magia, para así desatascar de una vez por todas el ataque blanquiazul con su gran zurda.

Lo que puede dar tranquilidad al aficionado blanquiazul es que Sierra cuenta con contrato para la temporada que viene, por lo que la oportunidad le acabará llegando. Este domingo, ante el Zamora, podría ser el día que cambie su suerte para que así el andaluz demuestre, con minutos en el campo, por qué es el chico que todo el mundo quiere.