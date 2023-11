Los negocios aplauden la campaña para aparcar gratis: "Es una buena medida"

Más de 70 establecimientos de la ciudad, un total de 78 a día de ayer, se han adherido al programa municipal que permite a la clientela aparcar dos horas gratis en el parking del Atrio (calle Cuba) para así intentar revitalizar las compras en el pequeño comercio. La cifra es alta teniendo en cuenta que el programa vio la luz el pasado 23 de octubre, hace poco más de 15 días. Los negocios que forman parte de esta campaña lucen una pegatina de color azul, lo que permite reconocer con facilidad los lugares donde, con la presentación del ticket de compra con un gasto mínimo de diez euros, el estacionamiento sale a coste cero durante 120 minutos. Es importante, advierten algunos comerciantes, indicar la hora de la compra para fijar el tiempo de aparcamiento, por ello, los que disponen de máquinas registradoras antiguas deberán escribir la hora de la transacción a mano. Esa cuestión se da si los pagos se hacen en metálico ya que si la compra se abona con tarjeta de crédito, ya viene especificado en el recibo.

"Me parece una muy buena iniciativa, ya que las calles son peatonales, que los clientes tengan un incentivo para venir a comprar", opina Miguel Cuervo, con negocio en la calle La Fruta. Unos calles más allá, en Rui Gómez, la candasina María José Martínez llevaba una bolsa con unos zapatos para su nieto adquiridos en un comercio cercano, también adherido a la campaña. "Me viene muy bien tener el aparcamiento gratis, no lo sabía y me llevé una sorpresa, además me coincidió que suelo dejarlo en el parking del Atrio porque me parece más tranquilo que el del Parche", comenta mientras guardaba el ticket de compra en su cartera.

"Tenemos que promocionarlo más, es una buena medida para la gente que viene, por ejemplo, de Oviedo, me parece fantástico para los comercios de las calles peatonales", señala Elisa de la Roz, con negocio en la parte alta de la calle La Cámara.

"Con la cantidad de plazas de aparcamiento que se perdieron en el parque del Muelle, es normal que la gente reclamara una medida así, eso sí, contar con un solo parking para todo el comercio me parece escaso", afirma Gerardo Llano, que regenta una tienda en La Merced.

Ana Hernández trabaja en un negocio de la zona y también opina que "la idea es buena porque favorece que los clientes compren" en el pequeño comercio. "El castigo que sufren los negocios con las peatonalizaciones tendría que ser recompensado con algo así", se oye comentar en una tertulia improvisada al respecto de esta medida municipal.

Según detallan desde el Ayuntamiento, los comerciantes sólo tienen que cubrir una solicitud para adherirse al programa y también recoger la pegatina en la oficina de Ruasa (responsable del aparcamiento del Atrio) o el propio estacionamiento una vez admitido.

"Desde Ruasa están supliendo con sus propios medios las carencias e inexactitudes de las solicitudes: entregan en mano comunicaciones en los comercios si no han puesto un correo electrónico; si no cumplen con el IAE que declaran buscan si tienen alguno a mayores, van a entregar la pegatina a su comercio a los del entorno de Ruasa...". Según las mismas fuentes y sobre Ruasa: "Rescataron del servidor una solicitud enviada a un correo inexistente y sin dar trabajo a los comerciantes para su comodidad".

La página web de Ruasa dispone además de un listado de los comercios que participan en esta campaña y la cifra de solicitudes sigue creciendo.

Inditex cerrará la tienda de Bershka de Doctor Graíño esta semana

Inditex, el gigante internacional de la moda capitaneado por Amancio Ortega, ya cuenta los días para el cierre de su último negocio en Avilés. La tienda de Bershka, situada en la céntrica calle Doctor Graíño, será clausurada esta semana. La plantilla será reubicada en otros establecimientos de la multinacional que comenzó a dar sus primeros pasos en Arteixo (La Coruña) y que con el tiempo se ha convertido en uno de los puntales del sector textil internacional. Con el cierre de una de las marcas más jóvenes del grupo textil, la clientela se verá obligada a desplazarse a Oviedo, Gijón y los centros comerciales de la región para poder adquirir su ropa. La clausura de Bershka viene precedido de otro más sonado, el de la tienda de Zara en José Cueto, en un bajo que, a día de hoy, sigue sin vida. El cierre de Zara ocurrió el pasado mes marzo y llegó después de que años atrás echaran la persiana otras tiendas de Inditex como Massimo Dutti y Pull & Bear.