La nueva fase de obra en la Merced confunde a comercios y vecinos: "Está bastante mal señalizado"

Las obras de la plaza de La Merced, que dieron comienzo en el pasado mes de julio, han provocado un nuevo quebradero de cabeza para comerciantes, hosteleros y vecinos de la zona. Ayer dio comienzo la nueva fase de los trabajos, que implicó el corte de la calle Pedro Menéndez además de la supresión de las paradas de algunas líneas de autobús. En concreto, y hasta el próximo día 17, los apeaderos junto a la calle de la Estación y la plaza de Pedro Menéndez permanecerán anulados, por lo que los usuarios de las líneas L1 y L5 deberán desplazarse a la parada situada frente al Atrio, mientras que los que hagan uso de la L17, deberán acudir a la parada de La Merced.

Nuria García, vecina de Sabugo, criticó duramente la supresión de las líneas en la parada de la esquina de La Estación. "He llegado y me he encontrado con que tenía que irme hasta el Atrio y, encima, lloviendo. No han tenido previsión y nos hemos enterado en el último momento", expresó la mujer, que también se refirió al avance de las obras, el cual calificó como "lento". Al igual que García, otras personas se mostraron molestas por el escaso tiempo con el que se avisó. "Me he enterado esta mañana, al llegar ya había pasado el bus y ahora voy tarde", expresaban algunos pasajeros en Las Meanas. Pese al malestar generalizado, también había voces que quitaban hierro a las modificaciones en el tráfico a causa de las obras. "Siempre molestan –en referencia a los trabajos–, pero es normal en una ciudad. Tal vez se estén haciendo largas, pero cuando acaben mejorarán la calidad y estética del barrio", aseguró Adrián Fuertes, quien esperaba al autobús en la Merced.

La zona de Sabugo es reconocida como un lugar con gran variedad de comercios textiles y de hostelería. En la Merced son varias las cafeterías y locales, además de clientes, que siguen mostrándose críticos por el impacto que generan los trabajos en la calzada. "La caída de transeúntes es constante. Ahora, con el corte de Pedro Menéndez, apenas pasa gente", comenta la propietaria de una cafetería en dicha calle, que ha sido cortada al tráfico. El desvío se realizará durante los próximos días por la calle Rui Pérez.

Uno de los colectivos profesionales más afectados por los trabajos de peatonalización son los repartidores. Pese a la confusión que pueden generar los cortes los desvíos y la transformación de algunas vías en doble sentido, no parece haber generado demasiadas molestias en el caso de La Merced y Sabugo. "Siempre es un poco lioso, porque estás acostumbrado a moverte por lugares concretos. Cuando miras el itinerario, ya te haces a la idea de por dónde irás, pero en estos casos te ves obligado a comerte un poco la cabeza", comentaba ayer un repartidor de paquetería a su paso por Pedro Menéndez. Pese a que comentó que están acostumbrados a lidiar con las obras en las calles, sí se refirió a la confusión generada por la señalización. "Tenía entendido que se podía circular por esta calle –en referencia a Bances Candamo–, pero está cortada desde el principio de la calle, así que toca ir a pie", explicó el trabajador.

Y es que el corte de la vía ha generado cambios en los sentidos de algunas calles de Sabugo. Así, se estableció Bances Candamo como un tramo de doble sentido, si bien el corte de Pedro Menéndez imposibilita el acceso. "Es absurdo que se haya marcado como doble sentido. Está bastante mal indicado, pero es que además la señalización ha llegado tarde", indicó Miguel Zapico, quien regenta un quiosco en el cruce de Bances Candamo y Carreño Miranda. "Hoy (por ayer) el reparto ha funcionado como siempre, pero a saber mañana", explicó el quiosquero. Por contra, otros comerciantes y hosteleros de la zona restan importancia a esta última confusión. "Los repartidores suelen aparcar en la plaza del Carbayo, por lo que no debería haber mayor problema. Iremos viendo", explican algunos. Los de la calle Rui Pérez esperan que la alteración del tráfico no genere molestias. "Siempre ha habido tráfico y hoy no se ha acumulado", afirmó Quique Martínez, propietario de un bar en dicha vía.