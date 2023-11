Ya se conoce la sanción que le ha caído a Jorge Fernández, centrocampista del Avilés. El corverano se perderá los próximos dos partidos del Avilés, ante el Zamora y el Rayo Cantabria, tras ver una roja directa en el encuentro ante el Oviedo Vetusta del pasado sábado.

Jorge, que no salió de la partida ante el filial carbayón, apenas tuvo minutos en el encuentro. Salió en la segunda mitad, cuando el conjunto azul consiguió igualar la contienda y, en los compases finales del duelo, vio como la árbitra le mostraba una roja directa. Durante un lance con Pereke, el corverano intentó zafarse con, quizás, excesiva fuerza, algo que vio la colegiada y decidió castigar con dureza ante la incredulidad del blanquiazul.

Cañedo, entrenador del Avilés, no entendía la decisión de la árbitra. "Creo que la árbitro le comenta que ha sido por dar un puñetazo a un rival. Conociendo a Jorge es imposible y, hablando con él, me dice que lo único que hace es apartar un brazo que le está cogiendo, quizá de forma un poco más agresiva de lo normal. En ningún momento ha generado una acción violenta, que es lo que entiende la árbitro. Son situaciones que me parecen raras, entiendo que alguien se pueda equivocar en una apreciación, pero en algo que no pasa nadie debería equivocarse”, opinó el técnico blanquiazul nada más acabar el encuentro.