Diego Baeza: "Tenemos entrenador y confiamos plenamente en él"

Diego Baeza, presidente del Real Avilés, es una persona que no esquiva las preguntas. Vaya bien o vaya mal el equipo, el gijonés siempre responde. Por ello, el blanquiazul participó en el primer coloquio deportivo organizado por CultuRIAS, entidad presidida por Julio Garrido. Con el periodista José Antonio Navarro como presentador, Baeza trató toda la actualidad avilesina, desde la situación deportiva del club, pasando por el mercado de fichajes, el futuro de Emilio Cañedo, la futura ciudad deportiva, el Suárez Puerta, el pago total de la deuda con el Ayuntamiento y las relaciones con el Consistorio.

Situación deportiva.

"Estamos en una situación complicada. No es lo que esperábamos. No hemos arrancado como deberíamos, sobre todo por la ilusión que habíamos generado. Lo que esperamos, en lo deportivo, es devolver ese entusiasmo que tenía la ciudad, que eso se transmita al campo. Creo que tenemos mimbres para revertir la situación. Estoy preocupado, pero tranquilo".

La pelota no acaba de entrar.

"El fútbol está siendo cruel, pero somos un club sufridor. Al final tienen que llegar las cosas buenas, y sabrán mucho mejor. El 11 de junio fue un antes y después en esa situación. Esta temporada recuerdo el encuentro ante el Deportivo Fabril, que si nos hubiésemos ido con un 4-0 al descanso nadie se hubiese asustado. Son situaciones que no se nos dan, tenemos gente muy buena, pero no entra la pelotita".

La planificación deportiva, con un mes de retraso.

"El 11 de junio teníamos la final del ascenso. Los demás equipos, mientras, ya llevaban un mes planificando. A nosotros se nos fue Astu y arrancamos el verano teniendo que buscar a otro para su puesto. Partimos con un mes de desventaja, a lo que se suma el jarro de agua fría de no ascender. Tomamos la decisión de firmar a Vidales, que tenía una oferta del Málaga, pero pudimos convencerle. Tenemos una suerte grandísima de tener una persona tan sabia".

Comparaciones entre la plantilla del año pasado y la actual.

"Las comparaciones son odiosas. El año pasado no querían a muchos jugadores, pero cuando las piezas encajaron nos llevaron al ascenso. Insisto en lo mismo, no solo que sean los que están, sino que libra por libra tenemos mejor equipo. Estamos en las quinielas de todos los equipos de Segunda Federación, pero no nos están saliendo las cosas".

¿Por qué no arranca el equipo?

"Veo el nivel que hay en los entrenamientos y pocos equipos tienen ese nivel. El fútbol es muy psicológico y cuando no salen las cosas, es normal que las piernas se puedan encoger un poco más".

La continuidad de Cañedo.

"No puede ser que todos siguiesen al entrenador la temporada pasada y durante el verano y, ahora, quieran bajarse del barco. Hasta Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Sporting, alabó el nivel del míster y la plantilla y me dijo que no se atrevía a meter jugadores del filial contra nosotros, porque le podíamos dar un disgusto. Tengo confianza en el míster y creo en su forma de trabajar".

No se busca sustituto para Cañedo.

"Cuando llega un momento que los resultados no son lo que tocan, solo en ese momento es cuando se habla con otros entrenadores, pero no pienso en ello. No he hablado con nadie, aunque se han ofrecido muchos. Tenemos entrenador y confiamos plenamente en él".

Una victoria en Zamora, clave.

"Ganar al Zamora sería el mejor momento para pegar un golpe en la mesa. Es el líder y, encima, fuera de casa. Es el momento y creo que lo vamos a poder hacer. Cuando corrijamos ciertos aspectos vamos a conseguirlo".

¿Alguna decepción?

"Se espera más de mucha gente que tiene que dar un paso adelante. Están en el Real Avilés, no en cualquier club. Hay ciertos jugadores que tienen un peso y tendrían que tener mucho más

Más inversión en plantilla.

"Este año la plantilla es más cara, porque no hemos conseguido renovaciones importantes. Han llegado jugadores de categoría superior, que son más caros".

Isi Ros y Mayorga, los nombres del verano.

"Isi Ros es muy buen jugador. Es diferencial, pero en los últimos tres meses ni marcó goles ni dio asistencias. Nos dio mucho, pero tenía un problema con las tarjetas. Se intentó su renovación de todas las maneras, porque creíamos que con lo que íbamos a traer seríamos mejores, pero no se pudo. Mayorga más de lo mismo. Le dimos confianza, hizo cinco meses muy buenos y decidió no renovar. Lo intenté mucho, pero aquí tiene que estar el que quiera. El que quiere venir lo ha demostrado".

El adiós a Morcillo y Primo.

"Fueron decisiones técnicas. Morcillo nos dio mucho, pero creíamos que ya no nos iba a dar más. El Morcillo de cuando vino y el que acabó la temporada pasada son distintos, por situaciones, edad... Nos dio mucho, pero ya no era el mismo. Con Primo más de lo mismo. Queríamos gente de más peso, y apostamos por otro jugador que al final escogió otra opción. Queríamos que viniera Ródenas, nos iba a dar otro plus y, después de aceptar una oferta mía decidió coger otra. Son situaciones del fútbol que me cuesta mucho entender".

El mercado de enero.

"Primero vamos a llegar al invierno. No estamos pensando en el mercado. Pensamos en solventar este problema, que no nos salen las victorias. Quedan siete partidos. Veremos cómo estamos y trazaremos un plan".

El trabajo de Javi Vidales.

"Vidales ve mucho fútbol y va haciendo reseñas sobre jugadores que le gustan. Va haciendo un filtro y junta una gran cantidad de datos. Además, puede picar las mayores puertas de España, como la del Atlético o la de Las Palmas, y la gente le abre. Eso sí, hay veces que no coincidimos. Me ofreció a alguien que me dijo tres veces que no, Álex Arias. Me dijo que le parecía interesante y yo lo rechacé. Intenté su fichaje tres veces, sobre todo la última con un contrato que no creo que haya vuelto a ganar. La cuarta vez nos lo ofreció su representante, pero le dijimos que no".

Mateo y Bertín.

"Mateo es un pedazo de futbolista, está entrenando con nosotros. Estando a buen nivel es un jugador brutal, pero viene de estar mucho tiempo parado. En Bertín no hemos pensado".

La situación de Valcarce.

"Valcarce está lesionado, no encontraba cuál era el problema que tenía y ahora ya lo tenemos localizado. Lesionado no vino al Avilés, de lo contrario no le hubiese firmado. Es un futbolista más que contrastado. Hay fichajes por los que tienes ilusión, pero pasan estas cosas".

La política de contratos largos.

"Me enfada mucho que jugadores que ponemos nosotros en el mercado, como pudo ser Isi Ros o Mayorga, al final se acaban marchando cuando queremos que se queden. Cuando el Profe me plantea ciertos fichajes yo lo que le digo es que quiero contratos largos. No quiero que nos vuelva a pasar lo de este verano. Puede salir mal, pero ¿y si sale bien? Sierra es un ejemplo de eso. Ahora es patrimonio del club. Con Julio, Serrano, Mecerreyes, Davo Fernández y Sierra creo que hemos acertado. Los aciertos son más que los errores".

La situación del filial y del Femenino.

"Hay que subir de categoría al filial, pero no es fácil. Esas categorías son muy puñeteras, pero no queda otra. Ahora hemos crecido en volumen, pero hay que perfilarlo para que el volumen se perfile en calidad, que en un tiempo los jugadores que ahora tienen 12 años puedan estar en el primer equipo. En la cantera también hubo mala previsión con el tema camisetas, por eso hay problemas. Pediré disculpas a los padres personalmente, pero es lo que pasa cuando creces rápido. Y el Femenino espero que suba. En dos años nos hemos convertido en la escuela más grande de Asturias, igual es que apostamos más que el resto".

Problemas con las camisetas en la tienda.

"El club va creciendo. Las expectativas que teníamos eran medias y este año se ha desbordado. Por mucho que la fábrica sea mía, la fábrica no vive solo del Avilés. Pido disculpas, porque no me apetece que ocurra esto encima en mi club, pero las expectativas están siendo mayores que con las que contábamos".

La nueva ciudad deportiva y el estadio.

"Desde mi parte se está trabajando en paralelo. La ciudad deportiva está muy avanzada, aunque a la gente le incomode. Acabo de estar con el alcalde de Corvera y hablábamos de que nos estamos comiendo los plazos. En diez meses hemos realizado ya el cambio de uso. Habrá una exposición pública y podremos ejercer la compra. Es el proyecto de mi vida, es el legado que voy a dejar al club. Tengo mucha ilusión y creo que en la presentación la gente se quedó asombrada. El club tiene que recuperar la entidad que tenía con jugadores de la comarca, para que crezcan y lleguen al primer equipo".

La financiación.

"Se necesita dinero, pero está todo hablado y pactado. El proyecto es muy grande, pero las vías de financiación están aprobadas y pactadas. Es un fondo muy importante, que ha creído en el proyecto, creen que le viene muy bien a Asturias y me apoyan".

Gran impulso para Avilés.

"El gran beneficiado de esa operación es Avilés. Va a ser algo para todos los avilesinos. Que lo explote el Avilés es lo que corresponde, pero la inversión queda para la ciudad. Se va a quedar aquí".

Corvera, la mejor opción para la ciudad deportiva.

"Hubo posibilidad de hacer la ciudad deportiva en Avilés, pero para lo que nosotros planteamos la mejor opción es Corvera. Es un entorno espectacular, con el embalse, el campo de golf, los buenos accesos... Y en un sitio privilegiado. Conozco muchos complejos deportivos y el entorno que vamos a tener va a ser único. Queremos que todos los abonados, incluso la gente a la que no le guste el fútbol, se sienta orgullosa de la ciudad deportiva. La relación con Corvera comienza cuando empiezo a ver ubicaciones al ver que lo que me ofrecen en Avilés no es lo adecuado para la inversión que quería hacer el club. Vi aquel entorno y cuando me di cuenta que era del Ayuntamiento de Corvera me puse en contacto con Iván. El me apoyó en que la ciudad deportiva tendría que ser en Avilés, pero si no cuadraban las cosas tenía la opción de Corvera. Sus técnicos trabajan con nosotros y vamos como motos".

Descartada una venta del club.

"No tengo intención de vender. Yo me marqué un horizonte a diez años. La Segunda Federación ha encarecido todo, el hecho de los equipos que inviertan mucho dinero tenga asegurado el ascenso ha hecho que haya gente que se haya vuelto loca por subir. Además, jugamos en el grupo de los gallegos, que cuenta con ayudas provinciales y de ayuntamientos, Abanca patrociona a todos los equipos, la televisión gallega... Ese dinero nosotros no lo tenemos. Nuestro presupuesto es de un millón doscientos mil euros y los socios aportan un 10% del presupuesto".

El estado del césped.

"El césped me preocupa, pero no se puede hacer nada. Es muy complicado, tenemos tres personas de mantenimiento en el campo. No se puede hacer más. Cuando el campo está tan encharcado tendríamos que estar sin jugar un mes para quitar toda esa agua. Encima todos los partidos que hemos jugado llovió. Cuando vino la selección femenina trajeron consigo a una empresa y coincidió que estaba en la mejor época para hacer actuaciones. Ahora no se puede hacer nada y no es el momento. Hay que acostumbrarse a lo que tenemos. Contra el Arenteiro demostramos que a pesar de que el campo estaba mal podemos jugar bien".

El 2024, sin deudas.

"Al Ayuntamiento le entiendo. Vienen de lo que vienen y hay algo firmado que no se ha cumplido. Sé que cuando liquide esa remanente, que vamos a hacerlo ya, todo irá por el buen camino. Me quedan ciento y poco mil euros por pagar. Cuando la liquide sé que vamos a tener apoyo del Ayuntamiento. Antes de fin del año la vamos a pagar, seguro. No quiero perder ciento diez mil euros de subvención que hay para el Avilés. Lo que está pactado está pactado. En 2024 no vamos a tener deudas. Tenemos hasta diciembre para pagar la deuda y recibir la subvención. La subvención de la Federación va directamente a pagar la deuda".

Las grandes multinacionales ubicadas en Avilés, reacias a patrocinar al club.

"No hemos hablado con otras empresas porque no tenemos el contacto y el día a día nos impide hacer probaturas. Nosotros abrimos la puerta a cualquiera".

La relación con la alcaldesa de Avilés.

"Con Mariví, bien. La relación con el Ayuntamiento es buena. La semana del 11 de junio lo que se vivió aquí fue tan especial que todo el mundo se ha dado cuenta de que el deporte dinamiza y, sobre todo, el fútbol. Hay que apoyar este barco porque puede ser un referente a nivel nacional. Cuanto más se apoye más podremos crecer. Siento que otros deportes no movilizan lo que mueve el fútbol. Imagínate si llegásemos a jugar contra el Dépor..."

La renovación de la concesión del estadio.

"Todo depende el pago de la deuda. Hay que hacer una nueva concesión. Espero que después de liquidar la deuda podamos hacer el proyecto que hemos planteado. Cuando se liquide haremos público el proyecto".

Jorge Fernández, dos partidos de sanción

Jorge Fernández, centrocampista del Avilés, se perderá los dos próximos partidos del equipo blanquiazul, que le enfrentan al Zamora y al Rayo Cantabria, después de que le mostraran roja directa en el encuentro ante el Vetusta disputado el pasado sábado (1-1). Jorge, que no jugó de inicio ante el filial azul, apenas participó en el partido. El corverano salió en la segunda mitad, cuando el conjunto azul consiguió igualar la contienda, y en los últimos minutos la árbitra le sacó una roja tras un lance con Pereke en el que el jugador del Avilés intentó zafarse con excesiva fuerza, algo que vio la colegiada, y decidió castigar con dureza la acción. Cañedo, entrenador del Avilés, no comprendió la decisión de la árbitra: "Creo que la árbitra le comenta que ha sido por dar un puñetazo a un rival; conociendo a Jorge es imposible y, hablando con él, me dice que lo único que hizo fue apartar un brazo que le está cogiendo, quizá de forma un poco más agresiva de lo normal. En ningún momento ha generado una acción violenta, que es lo que entiende la árbitro. Son situaciones que me parecen raras, entiendo que alguien se pueda equivocar en una apreciación, pero en algo que no pasa nadie debería equivocarse", señaló el técnico blanquiazul nada más acabar el encuentro.