Velázquez: "La mejor vía para entrar en el cine es no parar nunca"

"Me parezco a Enjuto Mojamuto (personaje de Muchachada Nui), la realidad es que estoy siempre delante de un ordenar". Esa fue la presentación de Fernando Velázquez, compositor de cine, que rápidamente arrancó las primeras risas del público. El vizcaíno, que ayer participó en el ciclo "Músicas audiovisuales: Creación, investigación y transferencia", organizado por la Cátedra de Cine en el Centro de Servicios Universitarios, es autor de las bandas sonoras de "El orfanato" o "Lo imposible".

El vasco quiso atender desde el principio las preguntas de los asistentes, para así centrar la charla en los intereses del público. "La mejor vía para entrar en la industria del cine es no parar nunca", explicó Velázquez, que puso su ejemplo propio. "Conocí a Mark y Koldo, dos amigos, haciendo cortos y arranque sin cobrar nada. Tuve suerte de que el novio de una amiga era Koldo Serra, que ha trabajado en series como ‘La casa de papel’. Todo lo que he hecho es porque nadie me ha dicho lo que no podía hacer.", indicó el vizcaíno, que también habló del papel de las relaciones, para "saber apreciar el trabajo del resto".

Con la película "El Vasco" como telón de fondo, Velázquez fue dando algunas de las claves de la industria cinematográfica actual. "Me da pena que muchas veces estamos copiando el modelo americano en la composición. Para ellos, un compositor puede ser un señor que canta algo, no tienen en cuenta prácticamente todos los arreglos que hay detrás. Hay alguno que no sabe ni leer partituras", señaló el vasco, quien alabó todo el equipo que trabaja con él a la hora de hacer sus bandas sonoras. Otro de los aspectos que trató el afamado compositor fue el aspecto de la "adrenalina" que siente con los plazos que le ponen para entregar sus obras. "Si no disfrutas de esa adrenalina, de ver que llega el tiempo del plazo se acerca, vas a estar muy fastidiado. A mí me encanta", bromeó el cineasta, que reveló que él "dedica mucho cariño, pero ojalá poder dedicarle mucho más tiempo".

También habló de su método para crear bandas sonoras, todo basado en el trabajo digital, lo que causó la sorpresa del público asistente. "Puede que arranque con el piano o cantando, pero luego escribo todo con el ratón. Si trabajas con el piano, como se hacía antes, luego le pasas el marrón al siguiente, porque hay que ajustar todo con la pieza audiovisual", indicó Velázquez, quien quiso tener palabras de elogio para la OSPA, a la que comparó con las mejores orquestas del planeta. "La OSPA es un orquestón", aseguró el vasco Fernando Velázquez, que ha contado con la colaboración de los músicos asturianos en muchos de sus proyectos.