Fertiberia planea multiplicar por dos la producción de su fábrica de Trasona

"Fertiberia tiene dos proyectos de inversión en la comarca. Uno es el de cambiar las instalaciones de Corvera para duplicar la producción y el otro es nuestra apuesta por el amoníaco verde", explicó Jesús Alberto González, el director de la fábrica de fertilizantes de Trasona, que ayer participó junto a Eduardo Rodríguez, de Arcelor Mittal, y Eduardo Terán, de Cementos Tudela Veguín, en la mesa redonda "La descarbonización en el proceso de transición", una actividad incluida en una jornada de trabajo organizada por el sindicato Comisiones Obreras (CC OO) en el salón de actos de la Autoridad Portuaria de Avilés.

Pero no sólo habló González en la mesa que dirigió José Manuel Casado, el responsable estatal de Estrategias Industriales de la Federación de Industria de Comisiones Obreras. Fue Casado, precisamente, el que puso en un brete a Eduardo Rodríguez Rodríguez, el segundo de Arcelor Mittal en España, cuando le preguntó sobre la decisión de su compañía de apostar por sus fábricas de Gante (Bélgica) y Dunquerque (Francia) y no por Asturias para desarrollar los correspondientes planes verdes. Rodríguez achacó esto a "razones técnicas" y, admitió también, de negocio. Aseguró que el precio de la energía en España no es el adecuado y, asimismo, recordó que presentaron alegaciones que están sin resolver y que, en todo caso, la gran siderúrgica no renuncia al plan verde, aunque será el último en desarrollarlo. Rodríguez explicó que la idea es "replicar en Asturias las inversiones que se van a desarrollar en Europa". A esto replicó Casado: "El grupo toma decisiones de grupo y nosotros siendo los primeros podemos quedar atrás en el tema de la descarbonización".

Ampliación de Fertiberia

La factoría de fertilizantes de Trasona se dedica a la producción de ácido nítrico, nitrato amónico-cálcico (NAC), nitrosulfatoamónico (NSA) y abonos solubles (nitrato magnésico principalmente). "Nuestro proyecto es conseguir la neutralidad en huella de carbono para 2035", explicó González. La regulación de la Unión Europea obliga a conseguir este objetivo en 2050. "Somos los primeros del sector que hemos hecho este anuncio a nivel mundial", destacó González.

El director de la planta de Trasona explicó que el proceso de crecimiento en el que está embarcada su fábrica es "pasar de las 400.000 toneladas actuales a cerca de un millón y hacerlo en un período corto de tiempo". Habló, de hecho, de dos o tres años, "dependiendo de la financiación a la que podamos acceder". "La idea es que ese amoníaco verde que se va a consumir en Corvera se fabrique en Avilés, en Valliniello".

González explicó que para su empresa "es necesario sumarse s la descarbonización". Esto significa, dijo, "echar mano del hidrógeno". La razón de ser de Fertiberia está en los productos nitrogenados, es decir, abonos fabricados con base de nitrógeno. "Para ello utilizamos la molécula del agua; o mejor dicho, las dos partes de hidrógeno. Separamos esas moléculas –H2O– y llevamos el oxígeno a la atmósfera", destacó González.

Para eso es necesario dinero. Y buena parte de él se ha solicitado a cuenta de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE), es decir, fondos europeos transferidos a los gobiernos de los estados. "Pero nos encontramos que grandes proyectos como estos tienen una limitación: el tiempo", reconoció González. Y estas limitaciones vienen del hecho de que los proyectos financiados por esta vía tienen que estar concluidos a finales de 2025 con una ampliación de un trimestre en 2026 y eso es poco tiempo para lo que la compañía de fertilizantes tiene diseñado (las ingenierías a aplicar en la ampliación ya están listas).

"En el entorno de nuestro depósito de Valliniello vamos a hacer el amoníaco verde y ese amoníaco verde lo vamos a consumir en Corvera haciendo el doble de producción de la que hacíamos hasta ahora. La ampliación de Corvera queremos hacerla en nuestra propia finca: ahí tenemos sitio para hacerlo todo", concluyó González.

Pero no sólo habló González en la mesa que dirigió José Manuel Casado, el responsable estatal de Estrategias Industriales de la Federación de Industria de Comisiones Obreras. Fue Casado el que puso en un brete a Eduardo Rodríguez Rodríguez, el segundo de Arcelor Mittal en España, cuando le preguntó sobre la decisión de su compañía de apostar por sus fábricas de Gante (Bélgica) y Dunquerque (Francia) y no por Asturias. Achacó esto a "razones técnicas", aunque explicó Rodríguez que la idea es "replicar en Asturias las inversiones que se van a desarrollar en Europa".

En este sentido se había manifestado en la inauguración de la jornada de trabajo Manuel Campa, el concejal de Desarrollo Urbano de Avilés: "Es cierto que la industria vive momentos complicados, pero tenemos una oportunidad que ante no existía. A raíz de la crisis sanitaria la Unión Europea comenzó a tomar conciencia de la importancia de revitalizar la industria", o sea, la descarbonización. La tarea del momento en la comarca.